En el marco de la conmemoración del 10° aniversario de la inundación de La Plata, el Concejo Deliberante reconoció el trabajo realizado por instituciones que abrieron sus puertas para funcionar como centros operativos de asistencia al evacuado.

En los diferentes barrios, entidades sociales y deportivas, abrieron sus puertas como refugio, y punto de acopio y distribución de las donaciones y recursos enviados por los vecinos.

En este marco, también se destacó el protagonismo de los jóvenes que se movilizaron para realizar trabajos voluntarios en la restauración de viviendas que fueron afectadas por la inundación.

Uno de los homenajeados fue el Club Chacarita Platense, y su presidente, Alberto Albar, se mostró profundamente agradecido por “la decisión que han tomado de reconocer a los clubes en un día fatídico como este, para que la gente pueda protegerse en esa situación tan horrible”.

Así destacó que “fueron muchísimos los clubes que estuvieron presentes en la inundación y también están presentes cada vez que lo requieran, como lo estuvieron también en la pandemia con las ollas populares para aquellos que lo necesitaban”.

“Los clubes brindan valores como la solidaridad, el compañerismo, la amistad, y estas son cosas que están buenísimas que las tengan porque no solo hacemos esto por vocación de servicio, sino con mucho amor, nuestros valores nos incitan a ayudar, a proteger y acariciar el alma del otro”, agregó.

Se declaró de interés Municipal La Labor realizada por María Soledad Escobar, en la inundación ocurrida en abril 2013

También se distinguió a María Soledad Escobar, analista en computación, y Licenciada en Informática en la UNLP, por su labor como “ciudadana que, desinteresadamente, salió a la calle solidarizándose con los familiares y víctimas fatales de la inundación”.

Ella asistió personalmente, recorriendo establecimientos policiales, para conocer la verdad de lo ocurrido. Sus aportes fueron relevantes y validaron los hechos que aportó, sistemáticamente, en las múltiples causas judiciales.

En el año 2014, junto al periodista Gabriel Prósperi, publicó el libro “Inundados La Plata. Lo que el agua no (en)cubrió” donde dejó plasmada toda la información recopilada durante su labor.

La homenajeada, desde el estrado expresó: “Gracias infinitas al honorable concejo deliberante. No voy a olvidar el día viernes 5 de abril cuando dijeron que las víctimas eran 51, eso nos hizo ruido a todos los platenses. A mí no se me ocurrió otra cosa más que salir con mi celular a grabar en las comisarías para sacar a la luz la verdad.”

Y continuó: “La primera forma de esconder a sus víctimas eran falseando las causas de muerte, a otros que era decir que habían encontrado a alguien, pero no era cierto…. Nada se pudo saber porque querían sacarse todo rápido de encima.”

Para finalizar agradeció a los presentes una vez más y pidió: “Quiero que la gente tome conciencia de todo esto, de todas las irregularidades que nunca fueron investigadas.”