Por Christian Thomsen Hall

Aldana Julieta Ahumada nació el 23 de mayo de 1979, en San Antonio de Padua, misma localidad donde esta semana asesinaron a un vecino durante una violenta entradera. Es Licenciada en Ciencias Políticas y realizó una especialización en Administración de la Educación. Formó parte del PRO desde el nacimiento de ese espacio. Fue funcionaria del Gobierno de la Ciudad y también de la Provincia. En las elecciones legislativas de 2017 fue electa senadora provincial por la primera sección y en 2021 fue reelecta por Juntos. Ahora aspira a ser intendenta de Merlo, el quinto municipio más poblado de la Provincia de Buenos Aires. En diálogo con LaNoticia1.com, contó sus proyectos para que su ciudad deje de ser un "distrito dormitorio": "Hoy la intendencia gasta plata en contratar grupos musicales mientras la gente tiene miedo de salir a la calle".

Vas a ser precandidata a Intendenta de Juntos en el municipio de Merlo. ¿Esto ya es una decisión confirmada?

Sí. El municipio hace cuarenta años que está gobernado por el mismo color político, y estamos en una situación de crisis tan grande, no solamente en lo que tiene que ver con lo económico, sino con la seguridad. Merlo no escapa a la realidad de la provincia de Buenos Aires. Es el distrito más grande de la primera sección electoral. Son 173 kilómetros cuadrados. Y cuando recorres los barrios, lo primero que ves es este crecimiento demográfico -con más de 580 mil habitantes según el último censo-, no fue acompañado con un crecimiento de infraestructura. Entonces, te encontrás una población que todos los días crece un poco más, y con un Merlo que tiene un 70% por ciento sin asfaltar, que no tiene cloacas, que no tiene agua, que no tiene los servicios. Y sobre todo, lo que es más importante hoy, no tiene seguridad.

¿Cuál fue la decisión que te llevó a querer enfrentar este desafío en uno de los municipios más calientes de la Provincia?

Precisamente eso. Hoy la inseguridad Merlo atraviesa todos los barrios, en cualquier horario y viene aparejada también de mucha violencia. Nosotros venimos de un hecho de inseguridad muy grande en San Antonio de Padua, con un nivel de violencia tremendo, donde lamentamos el fallecimiento de un vecino. Pero casos como este, que se hizo público y se pudo ver en todos los noticieros, pasan todos los días. Entonces, ahí es donde uno se interpela. Yo nací en Merlo, me crié en Merlo y acá tengo toda mi familia y mis amigos. Este es el momento en el que me siento preparada para hacerme cargo, y para poner orden. Sobre todo, orden en la seguridad, orden en lo económico, orden en la salud, y orden en la educación. Después de tantos años de desidia, llegó el momento de empezar a acomodar todo aquello que hoy vemos desacomodado.

¿Me podés describir cómo es vivir en Merlo hoy en día? Por lejos, uno de los distritos del Conurbano más inseguros…

Hace dos meses hicimos un censo y lo que más nos impactó es que el 90% de los merlenses cambiaron sus hábitos. Y el 60% de las personas entrevistadas, sufrió un hecho de inseguridad. Hoy, los que viven en Merlo y salen a trabajar temprano se ponen de acuerdo con los vecinos para salir todos en el mismo horario para ir juntos a tomarse un colectivo. Los chicos ya no van y vuelven solos a la escuela, lo hacen acompañados de adultos, porque tienen miedo y porque lo que nosotros no podemos hacer como dirigentes es que los chicos naturalicen un hecho de inseguridad: que le roben la mochila, que le roben zapatillas o el celular. Porque cuando hablamos de una institución educativa, hablamos de la comunidad educativa en general. Me refiero a padres, abuelos, tíos, hermanos más grandes, los directivos de una escuela, los docentes y los alumnos, todo lo que se mueve alrededor de una escuela.

Muchos señalan que desde el municipio no hay reacción frente a este flagelo. ¿Desde tu lugar como legisladora, pudiste hacer algo?

Nosotros fuimos tomando medidas en función de todo lo que ocurre. Desde el lugar que hoy me toca a mí como senadora de la provincia, presenté un proyecto de Senderos Escolares Seguros, donde las cuadras de alrededor de la escuela están monitoreadas para evitar cualquier hecho de inseguridad. Esa iniciativa hoy está en la Comisión de Seguridad del Senado, con tratamiento que va avanzando, y que todos las Comunas después pueden ir adaptando de acuerdo en la idiosincrasia de cada municipio. Pero hay otros distritos que no esperaron a que se haga un proyecto de ley para aplicarlo. Hay municipios como Lanús, Tres de Febrero o Vicente López que ya lo tienen. Allí ya funcionan los senderos escolares seguros porque entienden que desde el lugar y el rol del intendente, se pueden tomar acciones para ir previniendo delitos en aquellos lugares en donde se pueden evitar.

¿Y creés que llegando a la intendencia se puede modificar esta realidad? Porque el contexto nacional y provincial no ayuda…

Uno como intendente puede ir tomando acciones para ir bajando esos índices de inseguridad. El problema que tenemos en Merlo hoy, es que todo eso no sucede. No tenemos senderos escolares seguros, las cámaras no funcionan en su totalidad y no tenés lectores de patente. Este es un distrito que está rodeado de rutas y vemos como el delito se comete aquí y pasa de largo por la ruta hacia otro distrito. Y no tenemos manera de hacer un seguimiento. Nosotros creemos que con todo lo que el contribuyente aporta en tasa de seguridad o el presupuesto por coparticipación que te viene de Nación, podemos brindar un buen servicio a los vecinos. Cuando tenés inseguridad, te van quitando la libertad, porque uno empieza a decidir distinto. Ya no voy al supermercado en el horario que quiero, sino cuando otros también pueden ir me pueden acompañar. O ya no tomo el colectivo cuando tengo que tomarlo, sino que tengo que coordinar con alguien para no quedarme solo en la parada. Entonces, van quitándote esa libertad de decidir en qué momento vos querés hacer las cosas.

¿Qué opinás de los ministros de Seguridad? ¿Es potable lo que hace Aníbal Fernández en Nación y Sergio Berni en Provincia?

Hoy tenemos un ministro de seguridad en la provincia de Buenos Aires que no sabemos qué está haciendo. No sabemos de qué se está ocupando. De cómo está trabajando para prevenir los robos, con políticas destinadas a erradicar el delito en la provincia de Buenos Aires. Además tenemos un ministro nacional que tampoco lo ves activo ayudando a su par de la provincia para que se erradique el delito. Y eso que son del mismo color político. No se ve que haya trabajo en equipo, no se ve que exista diálogo entré los ministros y los intendentes. La inseguridad es el flagelo más importante en el territorio bonaerense. Y hoy en la Provincia no hay una política de seguridad. Lo que sí hay son algunos intendentes que invierten su presupuesto y priorizan la seguridad de su distrito. Pero eso en Merlo no ocurre.

¿Qué balance hacés de la gestión de los hermanos Menéndez al frente de la intendencia de Merlo?

Yo creo que hay una disociación entre lo que piensa la dirigencia del municipio y las preocupaciones de lo que están viviendo hoy los vecinos. Esta disociación que notamos fuertemente, no solamente la veo en el distrito de Merlo, sino también la veo en la provincia de Buenos Aires. Hoy hay un presupuesto destinado para que vengan grupos musicales y movilicen colectivos desde otros distritos para venir a escuchar diferentes bandas. Y todo esto pasa al mismo tiempo en que los vecinos cada vez que salimos a la calle tenemos miedo de que nos terminen robando o asesinado. Lo que hay que priorizar es lo que hoy le duele al merlense, que tiene que ver con la inseguridad. No está mal que también se invierta en cultura. Pero tiene que haber un equilibrio.

¿Cómo es la situación económica de Merlo? ¿Cómo la están pasando los comerciantes y los trabajadores?

Hoy los comercios locales no tienen una ayuda para poder estabilizarse luego de la pandemia y poder crecer. Hoy esos comercios no tienen la chance de generar empleo y el único generador de empleo es el Estado. En Merlo necesitamos un reacomodamiento económico, dejar de ser un distrito dormitorio. Hoy las familias merlenses salen a estudiar y trabajar a otros municipios. Necesitamos ayudar al comercio local, ayudar a la PyME, ser un distrito que pueda traer empresas para que se puedan radicar, generar convenios y todo eso hoy no sucede. Este municipio hoy está en la desidia, abandonado, sin presencia del Estado.

Sos una dirigente que está referenciada con Néstor Grindetti ¿Qué es lo que él le puede aportar a la provincia de Buenos Aires?

Néstor Grindetti es un intendente que viene trabajando hace ocho años y transformó Lanús. Él se hizo cargo de del distrito, que era un distrito complejo de por sí en cuanto a al desarrollo. Y me parece muy bueno que hoy tenga la provincia de Buenos Aires, un posible gobernador que sea intendente, porque además conoce la problemática de los municipios. Entiende cuáles son los puentes que tiene que llevar adelante para poder hacer de esta, una provincia pujante, productiva, pero además, también entiende la administración, no solamente porque gestionó y administró un municipio, sino también ministro de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires, cuando Mauricio era jefe de gobierno. Néstor recorre la Provincia, la conoce y eso es un baluarte muy importante a la hora de tener que gestionar la provincia de Buenos Aires.

La interna dentro del PRO se tornó muy tensa por la puja entre Larreta y Bullrich. ¿Creés que habrá paz de acá a las elecciones?

Bueno, acá lo que está en disputa son dos modelos de gestión distintos. El país hoy se encuentra en una situación muy difícil. Y Patricia lo que va a aportar es el carácter, el coraje de tomar las decisiones rápido para poder empezar a mostrar los cambios. Estamos en un momento en donde no hay un plan económico para salir adelante, con los índices de inflación totalmente disparados, donde la inseguridad también está descontrolada. Y creo que hoy necesitamos un dirigente que comande al país, que tome las decisiones que tenga que tomar para poder cambiarlo. Y en esa línea, es Patricia quien tiene esa virtud para poder hacerlo. Las PASO son la herramienta electoral que hoy existe para que pueda haber diferentes opciones y que pueda ser la población la que defina cuál es el candidato que mejor los representa. Y que sea el después el que compita en octubre.