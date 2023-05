El concejal del PRO de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, fue denunciado por presuntas amenazas hacia un trabajador municipal. El edil, que también ejerce como abogado, habría “apurado” al empleado para que no inspeccionara a uno de sus clientes.

El operario que sufrió las amenazas, pertenecería a la Delegación de Norberto de la Riestra, según informa el portal InfoCielo. Egüen habrían buscado que el empleado municipal desistiera de inspeccionar a un cliente que sería multado por ingresar tierra de un camino a su propiedad con máquinas, algo prohibido por ley.

Dada la existencia de audios de WhatsApp en los que se registran las amenazas, dos funcionarios del Municipio gobernado por Hernán Ralinqueo presentaron una denuncia formal ante la justicia.

El Delegado, Gabriel Breccia, y el Director de Vialidad Municipal, Marcelo Sosa, denunciaron a Egüen en la comisaría por “amenazas” contra el trabajador municipal.

En las exposiciones, los funcionarios consideraron que en los audios “se observa que el concejal es una persona agresiva, por lo que tiene miedo de su integridad física, el de su familia y para todo empleado municipal de la delegación local”.

Uno de ellos dijo sentirse “amenazado por este mensaje porque lo creo capaz de que me mande gente a intimidar, además Egüen se destaca por publicar continuamente en redes sociales calumnias e injurias” explicó.

Además, afirmaron que el empleado que figura como víctima se puso en contacto con el conductor de la máquina que cumplía tareas para el privado y este le habría mencionado la existencia de un contacto entre el concejal del PRO y un contacto político con funcionarios de Vialidad de Zona VI - Saladillo.

La causa es instruida en la UFI N 5 de Mercedes que deberá determinar la veracidad de los hechos y en caso de acreditarlo podría evaluar la posibilidad de considerar agravantes por tratarse de un funcionario público.

Los audios que complican al concejal PRO

“¿Qué haces…? Así que mandás a multar a la gente mía. Todavía que te hacen lo que ustedes no hacen, lo mandan a multar. Te arreglan los caminos gratis y lo mandan a multar. No es así,… eh”, expresa uno de los mensajes adjuntados como material probatorio a la causa.

“Más vale que se ocupe Sosa (Director de Vialidad) y Breccia (Delegado) de los 49.000 litros de gasoil que faltan. Que le voy a meter una denuncia penal, le voy a hacer un agujerito interesante. No me hinchen las pelotas porque cuando me caliento me pongo mal. Te van a hacer pelear con la gente del pueblo, estos pelotudos se van y vos te vas a quedar, No pongas la jeta por estos” consigna el segundo audio.