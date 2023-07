El jefe comunal, Hernán Ralinqueo, se prepara para las PASO del 13 de agosto y mantiene una disputa política con el sector de Juntos que encabeza la lista de Ramiro Eguen. Por eso, escribió una carta dirigida a la comunidad.

“Ya lo dije en mi discurso de apertura de las sesiones del HCD sobre este sector de Juntos promocionada por el Intendente de Olavarría, Ezequiel Galli. Es un error pensar que es una acción individual de un desquiciado o un perverso, debemos observar que son las acciones de un grupo organizado, financiado e identificado que de forma sistemática utiliza las redes y algunos medios para intimidar, incitar a la violencia contra militantes, dirigentes políticos y sociales, periodistas, dirigentes de instituciones, etc.

Primero, fueron objeto de ataques jóvenes de la Juventud Peronista, luego dirigentes de instituciones y también periodistas.

Buscan infundir miedo e incomodidad estableciendo prácticas propias de grupos criminales al mismo estilo que operan las pandillas narcocriminales en varias regiones de Latinoamérica.

Y tengo muchísimo fundamento para afirmar lo que digo. Tienen una finalidad: motorizar el odio por razones políticas y de género”.

Con respecto a los cuestionamientos de género se refirió a su ex pareja que se desempeña como periodista:

“Está claro que este señalamiento que busca constituirse en amenaza, no lo hacen porque es la ex pareja del Intendente, lo hacen para amenazar por su condición de periodista, porque aunque nos separamos, con Mariana me une una buena relación, es una excelente persona y gran profesional, pero lo más importante es que es la mamá de Juan Bautista, nuestro hijo amado.

Por eso digo que principalmente este grupo lo hace para eso: para intimidar. Y en este caso lo realizan porque es una periodista, buscando cercenar, condicionar, estigmatizar”.