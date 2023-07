Independiente elegirá al nuevo presidente, tras la renuncia de Fabián Doman y el final del interinato de Néstor Grindetti, en la Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo este jueves, a partir de las 19.00, en el gimnasio Carlos Bottarro, ubicado en la sede social de Avenida Mitre 470, Avellaneda.

Los 90 representantes de socios -divididos entre el oficialismo y la oposición- votarán para definir quién se hará cargo del Rojo hasta 2026. Cabe destacar que los socios -con tres años de antigüedad- y la Comisión Directiva podrán estar presentes, aunque no participarán de la elección.

La Asamblea Extraordinaria será transmitida por el canal oficial de YouTube, con el objetivo de que cualquier socio de la institución pueda seguirlo. En principio, Grindetti aparece como el máximo candidato a asumir la presidencia, luego de ocupar el cargo tras la salida intempestiva de Doman.

El intendente de Lanús en uso de licencia y precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, que está enfocado en la campaña, aclaró en TyC Sports que "si logramos organizarnos me encantaría seguir siendo presidente de Independiente. No quiero tomar una responsabilidad que no pueda asumir".