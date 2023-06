Patricia Bullrich y Néstor Grindetti hicieron pie en 9 de Julio y mostraron su apoyo a la candidata local, María José Gentile. Los precandidatos a la presidencia y a la Gobernación de la Provincia desembarcaron en la tierra de Mariano Barroso quien participó del encuentro al que también asistió el Diputado Nacional, Cristian Ritondo.

Durante la visita, los referentes halcones mantuvieron un encuentro con intendentes y seccionales de “La Fuerza del Cambio”, con quienes analizaron la situación política nacional y provincial a 9 días del cierre de listas.

Al momento de hablar a los presentes Bullrich refirió “Esta ruta cinco es una ruta que hace años que cobra peaje, es una ruta en la que se mata gente todo el tiempo, es la autopista de la muerte. Y 9 de julio lo sabe, porque dos intendentes de esta ciudad murieron en la ruta cinco. Y eso significa desidia, eso significa que los fondos que están supuestamente destinados a esa ruta, no están ahí. ¿Dónde están?”.

En su alocución dedicó unas palabras a los trabajadores del campo, “Vamos a sacar los costos que tienen nuestros puertos, vamos a sacar los costos que tiene nuestra logística para poder producir de verdad, vamos a bajar impuestos, a bajar retenciones. Uruguay no tiene, Paraguay no tiene, Brasil no tiene. ¿Cómo vamos a competir ellos?".

Y agregó “Vamos a sacar el cepo. Se ha empobrecido a toda la gente que vive del campo y se ha empobrecido a las ciudades que trabajan con el campo y con la industria. El cepo significa un cepo la producción y al crecimiento, por eso lo vamos a sacar, porque no se puede vivir con una mentira, con la mentira del cambio de un dólar que nadie consigue, que sólo lo consiguen los amigos del poder. Por eso vamos a dar vuelta y vamos a dinamitar la economía del Kirchnerismo.”

“Necesitamos un pueblo argentino decidido a defender el cambio esta vez. Cada piedra que nos tiren, la vamos a convertir en obra, cada piedra que nos tiren la vamos a convertir en obra de arte. No vamos a dejar que nos joroben de nuevo, vamos a salir con un pueblo que va a defender como nunca, con toda la garra el cambio que vamos a llevar adelante”, espetó la precandidata a la presidencia de la Nación.

Por su parte, el intendente lanusense y precandidato a gobernador expresó: “Tenemos que escuchar más a los intendentes y a los referentes locales del interior de la provincia, lamentablemente la política muchas veces se encierra y tiene una mirada muy centralista, es necesario que el próximo gobernador tenga una mirada más amplia, aplicando dos conceptos centrales que son la cercanía y la gestión”. Y concluyó: “Patricia no nos contrata, Patricia nos lidera”.

En tanto que, Cristian Ritondo sentenció “Estamos convencidos que al populismo se lo combate con firmeza, y esa firmeza la representan Patricia en la Nación, y Néstor en la Provincia. El desafío que tenemos por delante es mucho mayor que el que asumimos en 2015 porque el kirchnerismo rompió todo. Va a ser una tarea compleja que va a demandar coraje, firmeza y mucha capacidad para llevar adelante los cambios que los argentinos necesitamos para dar vuelta la historia. Estamos seguros que los bonaerenses nos van a acompañar en las PASO y luego en octubre”.

Estuvieron presentes el Senador Provincial Joaquín De la Torre, los Intendentes Manuel Passaglia (San Nicolás), Jaime Mendez (San Miguel), Javier iguacel (Capitán Sarmiento), Héctor Gay (Bahía Blanca), Mariano Cecilio Uset (Cnel. Rosales), Javier Reynoso (Rivadavia), Camilo Etchevarren (Dolores), Eduardo Lorenzo Campana (Gral. Villegas), Martín Yeza (Pinamar) y Hernán Bertellys (Azul).