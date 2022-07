"Abuso sexual con acceso carnal”, es como la Justicia caratuló este hecho que tiene como protagonista a “J” un joven de 17 años y a Gonzalo, un hombre de 30 que está detenido en la ciudad de Rojas.

El joven denunciante, a quien llamaremos “J.”, relató a LaNoticia1.com todo lo que ocurrió. Cómo conoció al detenido, dónde estuvieron durante la noche del viernes y cómo llegaron el hotel donde se produjo la situación de abuso.

Todo comenzó cuando “J” conoció, por medio de un amigo, a Gonzalo un hombre al que “todos conocían” en el ambiente juvenil. Look canchero, ropa de marca, tarjetas de crédito tipo black, aunque pagaba en efectivo, así se presentaba.

De hecho, la primera vez que lo vio fue un “jueves de Promo”, de los que participan egresados 2022, y este hombre se presentó: Les dijo que era empresario, que tenía acciones en empresas petroleras, que poseía viviendas en Buenos Aires, Estados Unidos y Alemania, que se codeaba con ricos y famosos, con DJ’s, con streamers, con modelos, con artistas a los que incluso él mismo había ayudado a crecer.

El viernes pasado fue la segunda vez que “J” lo veía. Su amigo, le dijo que Gonzalo vendría esa noche y que los invitaba a cenar, beber y recorrer boliches, cubriendo él mismo todos los gatos. El plan perfecto.

La noche comenzó. A “J” lo pasaron a buscar y como ya era tardea fueron directo a beber: cócteles, champagne, cerveza, vodka, Jägermeister y luego al boliche, donde Gonzalo los hizo pasar gratis y demostró que era parte del círculo íntimo de los dueños y encargados de estos locales.

J. recuerda que cuando llegaron a ese lugar ya estaba bajo los efectos del alcohol y que fue el segundo vodka que tomó ahí el que lo “desconectó”. Luego, es solo el relato de lo que le contaron, hasta que se despertó en el hotel en medio de una situación de abuso.

Pasadas las 4.00 de la mañana los amigos salieron del boliche, fueron a la peatonal, y comenzó el debate de qué hacer con “J” y su estado. Mientras unos proponían llevarlo a su casa, Gonzalo insistía con llevarlo al hotel para que descanse. Y los convenció: cuatro amigos ingresaron al hotel, Gonzalo, J., el amigo que conocía al denunciado y otro joven del grupo.

Gonzalo y “J” fueron para una habitación donde el mayor lo desvistió. “Yo recuperé mi conciencia y no tenía remera ni buzo, Gonzalo me había sacado las zapatillas y me estaba sacando los pantalones. En ese momento empieza a abusar de mí, me toca y demás”, contó el denunciante.

“Él seguía intentándolo, hasta que mi amigo lo llama, y Gonzalo me dice no te muevas, quedate acá, ahora vuelvo, yo seguía desnudo y acostado en la cama”, relató.

Gonzalo salió de la habitación, y la víctima aprovechó para vestirse como pudo.

“Yo lloraba, seguía mareado. Mi amigo estaba enojado con Gonzalo, yo estaba re enojado, apretaba el puño y le pegaba a la nada. Cuando llegamos a mi casa mi amigo me dijo que se iba al centro a buscar su moto y se iba a la casa”, relató.

Cuando entró, les contó a sus padres lo ocurrido. Su familia decidió radicar la denuncia aunque el amigo que conocía a Gonzalo les dijo que no lo hicieran, que podía ser peligroso por “los contactos”.

Según pudo saber LaNoticia1.com Gonzalo no sólo era conocido en el ambiente adolescente, sino que además habría habido ofrecimientos de dinero a cambio de fotos íntimas y hasta de servicios sexuales.

¿Quién es Gonzalo?

Su verdadero nombre es Adrián Gonzalo Ávila, tiene 30 años y es de Monte Grande. A empresarios de la noche les dijo que era hijo de funcionarios del Poder Judicial y Legislativo. Aseguraba ser accionista de una petrolera y en sus redes sociales comparte información falsa o incomprobable.

“Es un señor mayor, empresario, que viene de Capital. No es la primera vez que viene, ha venido en otras ocasiones”, dijo J.

Los empresarios de la noche o responsables de bares a los que solía ir, coincidieron: se mostraba como alguien importante, pagaba rondas de champagne a las otras mesas, gastaba mucho dinero y pagaba en efectivo, hablaba de hacer negocios.

Alguna vez hasta ofreció a uno de ellos que tenía que hacer un viaje fuera de San Pedro si quería hacerlo en su “jet privado”.

En sus redes sociales aparece fotografiado dentro de un avión y se presenta, como “vicepresidente en GMW Corporation” una “empresa líder multinacional energética y petroquímica”.

Lo cierto es que Gonzálo Ávila no es empresario sino desempleado. No tiene impuestos activos y su actividad, registrada en 2017, es la de “servicios de call center”. Vive en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, al sur del conurbano.

El logo de GMW Corporation es exactamente el mismo que el de 4K Fondo Inmobiliario, una firma venezolana especializada en proyectos inmobiliarios de lujo con sede en Caracas.

La sede de GMW Corporation está, según esa misma página web, en Río Gallegos. Aunque en el domicilio declarado allí, en avenida José de San Martín 1250 de la capital de la provincia de Santa Cruz, hay una estación de servicios YPF.

GMW Corporation dice haber sido fundada en 1987. Gonzalo Ávila nació el 25 de febrero de 1992, por lo que al momento de la fundación de esta megacompañía de la que llegó a vicepresidente tenía 15 años.

¿El presidente? Josu Jon Imaz: nada menos que el consejero delegado de Repsol. El director general de vicepresidencia, Pedro Araujo, cuyo nombre coincide con el de varios empresarios y CEOs de compañías de diversos países.

El “accionista principal”, Antonio Brufau: presidente de Repsol; y como fundador figura Miguel Primo de Rivera, que bien podría se el dictador español, su hijo funcionario del gobierno de Franco o su sobrino, que fue legislador constituyente en la transición democrática de España y responsable de diversos bancos y empresas.

En el caso Gonzalo Ávila sólo aparece la denuncia por abuso sexual de este hecho. Sin embargo, conocido el hecho comenzaron a aparecer otros testimonios y la policía investiga sus antecedentes en la zona de Monte Grande donde residía.