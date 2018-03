El campeón del mundo Daniel Bertoni será citado a prestar declaración informativa en la causa por los casos de abuso a menores de Independiente. "Sorprenderme no me sorprendió. Quizás me sorprendió que diga que eso pasó en su época, porque yo había calculado no tantos años", sostuvo la fiscal Garibaldi a cargo de la investigación.

En diálogo con Radio Mitre, la representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que el referente del "Rojo" y campeón con la Selección argentina en el Mundial de 1978 será uno de los personajes convocados a prestar declaración ante la Justicia para que aporte pruebas.

"Ahora tenemos que analizar toda la información y ver la prueba que tenemos, empezar a convocar a toda la gente que estuvo dando información de interés" en los medios, precisó.

Días atrás, Bertoni dijo: "Me preocupa, pero la verdad que esto existió siempre. En la época nuestra también había rumores de estas cosas. La suerte fue que un chico ahora se quebró y habló sino, hubiera continuado esta pedofilia y esta prostitución".

Por el escándalo ya fueron detenidas seis personas, entre ellas el árbitro Martín Bustos, el relacionista público Leonardo Cohen Arazi, el representante de juveniles Alejandro Carlos Dal Cin y el organizador de torneos de divisiones inferiores Juan Manuel Díaz Vallone.