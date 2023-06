Son horas definiciones políticas a nivel nacional, provincial y municipal. El jefe comunal de Pilar, Federico Achaval, ya confirmó que buscará otro mandato y consideró oportuno ir “unidos” a la elección.

“Habrá que ver como se conforman esas PASO, si es vertical, es parte de la estrategia que se define a nivel nacional. En el distrito queremos ir todos unidos, representar a la gran mayoría de los pilarenses. En estos tres años y medio hemos logrado mantener esa unidad, pero si producto de las decisiones nacionales tiene que haber otro candidato, nos sentaremos a conversar para ver cómo es la mejor estrategia. De todas maneras, tenemos en claro que hemos trabajado en conjunto estos tres años y vamos a seguir haciéndolo de cara al futuro”, dijo Achaval al programa radial Agenda Propia.

Sobre el armado local para las elecciones precisó: “Todavía no me he sentado a ver las listas o a conversar con los compañeros y compañeras. Todavía hay temas que están pendientes a nivel nacional que habrá que esperar para que también las referencias nacionales definan. Pero, sin lugar a dudas, la mirada que tenemos tiene que ver con respetar los espacios políticos de cada parte que integra al Frente de Todos y tratar de generar el mayor consenso para que todos se sientan representados”.