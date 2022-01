A través de un mensaje grabado desde Olivos, el presidente Alberto Fernández anunció este viernes un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda de US$ 45.000 millones.

Entre sus frases más importantes, el mandatario sostuvo que "este acuerdo no condiciona nuestros derechos y no limita nuestro crecimiento". "Este acuerdo no nos condiciona", insistió el mandatario.

"Podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía. Este es un acuerdo basado en la confianza del mundo en nuestras capacidades. Tenemos un acuerdo razonable que nos va apermitir crecer", agregó.

Por último, Alberto expresó: "La Historia juzgará quién hizo qué: quién hizo el problema y quién lo resolvió. Había un problema gravísimo, urgente y ahora tenemos una solución razonable.