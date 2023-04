Alberto Fernández salió a cuestionar las expresiones de las periodistas Viviana Canosa y Laura Di Marco, en el canal LN+, quienes hablaron de una supuesta enfermedad de Florencia Kirchner y una presunta responsabilidad al respecto de su madre.

En ese sentido, el presidente apuntó contra "discursos llenos de odio y las palabras que maltratan" y "lastiman" a ambas y pidió que "no se abran las puertas a quienes propagan odio predicando infamias para desalentar y dañar los espíritus".

Digo esto cuando se oyen discursos llenos de odio que descalifican a una mujer en su condición de madre solo por diferencias políticas. Palabras que maltratan a una joven a la que una y otra vez suben al escenario público solo para estigmatizarla y lastimar así a su madre. — Alberto Fernández (@alferdez) April 9, 2023

"Hoy es un día de reflexión para la humanidad. La Pascua es oportuna para repensar lo vivido y animarnos a construir un futuro distinto. Unidos en el amor por el prójimo y respetándonos en la diversidad", sostuvo Fernández en su cuenta de Twitter.

Es domingo de Pascua. Reencontremonos con lo mejor de nosotros y no abramos las puertas a quienes propagan odio predicando infamias para desalentarnos y dañar nuestro espíritu. En estas Pascuas, construyamos un tiempo de respeto y armonía. — Alberto Fernández (@alferdez) April 9, 2023

"Digo esto cuando se oyen discursos llenos de odio que descalifican a una mujer en su condición de madre solo por diferencias políticas", advirtió el mandatario aludiendo a la vicepresidenta. "Estoy definitivamente al lado de quienes padecen semejante maltrato", agregó.

"Es un discurso que busca lastimar no solo a una persona pública si no a todos los que son parte de su vida familiar. Es malicioso. Es dañino. Es inadmisible", insistió Fernández, quien llamó a que "no abramos las puertas a quienes propagan odio".