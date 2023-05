La precandidata a intendenta de Tigre, Malena Galmarini y su bloque en el Concejo Deliberante lograron frenar el proyecto de construir una Alcaidía en una zona de humedales en Dique Luján.

La negativa fue aprobada en votación nominal con 20 votos afirmativos. Se trata de una zona de humedales protegida por leyes medioambientales nacionales y provinciales y sobre lo que hace ya meses viene insistiendo el bloque FR-FDT, y que ahora sí logró su límite definitivo durante la primer Sesión Extraordinaria convocada por este mismo bloque que responde a Galmarini. Los ediles que responden al intendente de Tigre Julio Zamora no participaron de la sesión.

En ese sentido, la titular de AySA manifestó: “Finalmente, después de varios meses de trabajo, de trabajo conjunto con nuestras vecinas y vecinos de Dique Luján, pudimos sacar una ordenanza en el Concejo Deliberante que prohibiera no solamente la construcción de una alcaidía en un humedal, sino que además reglamenta que no se puede hacer ninguna otra cosa que no sea cuidarlo”. Y agregó “El ambiente para nosotros es sumamente importante. Tenemos un solo planeta, no hay planeta B. Por eso creemos que había que reparar ese error, había que buscar otro espacio”.

Galmarini reafirmó que construir la alcaidía en Dique Luján se trataba de un error y que si bien las personas privadas de su libertad “deben tener mejores condiciones de vida, eso no puede ser en detrimento de la vida de otros”. En ese marco, aseguró: “Estamos trabajando con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires para relocalizarla”.

“Quiero agradecer infinitamente a las vecinas y vecinos. Primero que nos alertaron de esto que sucedía, luego que nos escucharon y en conjunto pudimos frenar esa locura. Ahora estamos trabajando para buscar un mejor lugar, un lugar que nos convenga a todas y a todos aquellos que vivimos en el municipio de Tigre. Así que invitamos a todas las fuerzas políticas a trabajar ahora sí por un lugar para tener la Alcaidía en Tigre”, dijo Galmarini.



Por último, Galmarini remarcó algunas de las propuestas en materia de seguridad que forman parte de su programa: “En Tigre, municipio que supo ser el más destacado por su decisión de combatir este flagelo, las políticas de seguridad han ido perdiendo vigor. Es necesario volver a transformarlo en un municipio seguro. Tigre necesita 2500 cámaras de seguridad más para mejorar sus sistema de prevención y control. Es fundamental que se vuelva a implementar un sistema de monitoreo de alarmas domiciliarias, y además diseñar al menos, 20 corredores escolares seguros”.