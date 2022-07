En una entrevista en exclusiva con FM Ciudad 88.5, Ricardo Alessandro fue consultado por la posibilidad de que el asesino de Rubén Ramírez quede en libertad.

Sin dudarlo, el intendente de Salto afirmó que se encadenará en las puertas del Palacio Municipal. "No me interesa si vuelve o no a Salto. El asesino tiene que cumplir su condena en la cárcel, no en la calle", dijo.

“Si lo liberan, me encadeno en las puertas de la Municipalidad por 48 horas”, sentenció.

El joven estudiante Rubén Ramírez fue asesinado en la mañana del 7 de agosto del año 2014.

Hoy en día la Justicia evalúa darle el beneficio de la libertad condicional a Alejo Montano (25) tras cumplir la mitad de su condena.

El homicida, al momento del crimen tenía 17 años y fue condenado a 13 años de prisión, pero luego redujeron a 12 la pena.