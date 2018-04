María Elena Leuzzi, titular de la asociación Ayuda a las Víctimas de Violación (Avivi), denunció días atrás los abusos a jugadores de las divisiones inferiores de River, en medio del escándalo en el fútbol por casos de abusos y pedofilia en varios clubes.

A partir de allí, la mujer comenzó a vivir una verdadera pesadilla tras ser víctima de una seguidilla de amenazas. En las últimas horas, la Policía llegó a su casa de la localidad de Virreyes, en San Fernando, alertada por un llamado al 911 que aseguraba que estaba muerta.

"Alguien llamó al 911 y la policía de mi zona, en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, vino a mi casa porque dijeron que estaba muerta. Desde entonces estoy encerrada, porque no tengo garantías para salir, no me voy a inmolar", señaló a Télam.

Esta no es la primera amenaza que recibe Leuzzi. A las pocas horas de haber denunciado tres supuestos casos de explotación sexual de menores en River, fue amedrentada en varias ocasiones. La primera fue por teléfono, cuando le dijeron que "terminara" con el tema.