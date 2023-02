Aníbal Fernández destacó la gestión del Jefe de Estado y también se refirió a la posibilidad de que la Vicepresidenta Cristina Kirchner sea candidata en el marco del año electoral. En este sentido, sostuvo: "(Alberto) Fernández hizo una gestión excepcional. Creo que está mal vendida, pero es excepcional. Aparecieron tantos que criticaban- porque es muy fácil criticar cuando el otro está trabajando como un loco- después de venir de cuatro años de la catástrofe macrista, más la pandemia, más la guerra, más tantas complicaciones".

Y añadió: "Entonces todos los que critican o los parlanchines que hablan de este tipo de situaciones lo que deberían hacer es acompañar. Yo no voy a dejar un presidente peronista solo".

En declaraciones al diario Clarín, habló de una posible postulación de Cristina Kirchner. "No está proscripta. No está proscripta hoy, no está proscripta. Uno tiene que hacer, sí es claro, distinciones, porque cuando la definen de la manera que la definieron en una causa que no tiene ningún sentido, por supuesto que le restan oportunidad. Entonces, sí hacen daño a un candidato de esa manera. Lo puedo decirlo con mucha claridad, porque en el 2015 me lo hicieron a mí", aseveró.

Y añadió: "Si ella quiere ser candidata, nadie le puede decir que no. Fue dos veces presidenta de la Nación, es el cuadro más importante que pueda haber tenido en la política argentina. Nadie le puede decir que no. En todo caso, deberá competir con el presidente".