“Quiero manifestar que este intendente tiene un compromiso real con el tema de la seguridad de sus vecinos y vecinas. Nuestro gobierno enfrenta esta cuestión que nos preocupa a todos, con la seriedad que merece”, expresó.

En su discurso dijo que el problema de la seguridad es “multicausal” y que “decir que la seguridad es de competencia exclusiva del municipio es mentir”.

“La lógica del delito va cambiando. La incidencia de múltiples factores como la droga y el narcotráfico, la marginalidad, la falta de inclusión y los niveles de violencia hacen que nuestras vidas se vean amenazadas”, continuó.

Finalmente adelantó que van “a presentar un proyecto de ley para hacernos cargo de la policía, que va a funcionar mejor y dejar de depender de un organismo centralizado. Después de tanto tiempo no tenemos salida porque no podemos planificar este tema, los recursos no dependen de nosotros”.