"Un hombre vino. Está frente al auto, me está amenazando y no me deja salir. Hay otro parado atrás. Estoy frente al Aeropuerto del Palomar, con pasajeros en el auto y no me dejan salir". El desesperado relato es de Ángel, un conductor que fue a buscar tres pasajeras por pedido de un familiar cuando dos sujetos lo increparon, lo amenazaron y le negaron salir del lugar.

La guerra entre los tacheros y los conductores de Uber hace tiempo dejó de ser cosa de los porteños y desde hace meses, ésta peligrosa batalla se trasladó a la provincia de Buenos Aires. En los últimos días ya se habían registrado algunos casos violentos en el Conurbano bonaerense, y la dura pelea también tomó fuerza éste último mes en la ciudad de Mar del Plata.

Denuncian que en el Aeropuerto de El Palomar actúa una mafia de taxistas que impide que otros trabajadores levanten pasajeros. Angel fue a buscar a tres pasajeras por pedido de un familiar y estos personajes no lo dejaban salir de la zona. Tremendo pic.twitter.com/EsI2TPRoz1 — German Monaco (@GermanMonaco) 30 de enero de 2019

Ahora denuncian que una mafia de taxistas también actúa en el Aeropuerto de El Palomar, que impide que otros trabajadores levanten pasajeros en sus autos. El violento accionar de estos personajes quedó documentado a través de un video filmado por un conductor que fue insultado y amenazado frente a la estación aérea, cuando intentaba trasladar a tres pasajeras en su vehiculo.

"Tengo que juntar pruebas para denunciarlo. Esta gente es una mafia. La grabación se la tendré que llevar al Intendente de Morón para que la vea", señaló Ángel a través de las imágenes grabadas con su teléfono celular. De acuerdo al relato de los testigos, este tipo de aprietes suele ser habitual en la zona el Aeropuerto, que se caracteriza por la falta de presencia policial en el lugar.

Luego de la viralización del video y que el escándalo sacudiera el ámbito local, uno de los hombres que impedía el paso al chofer de Uber como se ve en la filmación, hizo una contradenuncia para tratar de zafar de la situación. Según informó el periodista Germán Mónaco, uno de los taxistas que se manejan como los dueños de la parada acusó al chofer de Uber de "tirarle el auto encima".

Mafia de taxistas en el Aeropuerto de El Palomar. Esta es la denuncia de Angel, el chofer agredido y a quien no dejaban salir del lugar con los pasajeros que había ido a buscar pic.twitter.com/diI6xFOysD — German Monaco (@GermanMonaco) 30 de enero de 2019

Tras la denuncia del chofer de Uber, éste miércoles los taxistas oriundos de El Palomar, Castelar, Ituzaingó y Hurlingham se concentraron frente al Aeropuerto para respaldar a Diego, uno de los tacheros que aparece en el video. Además, a través de una presentación radicada en la Comisaría 6°, dieron otra versión y denunciaron en los últimos días que fueron amenazados por choferes de Uber.

Cabe recordar que meses atrás, el diputado provincial de Cambiemos, Guillermo Castello, presentó un proyecto en la legislatura bonaerense para legalizar Uber en la Provincia. A través de una entrevista exclusiva con LaNoticia1.com, el legislador defendió el desembarco de este sistema en territorio bonaerense al señalar que "es mucho más seguro y barato que otros servicios de transporte".