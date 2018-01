El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina evalúan alternativas para cuando la Federación Rusa decida dejar de colaborar en la búsqueda del ARA San Juan. El Gobierno busca contratar un servicio similar con una tecnología del tipo que aporta el buque oceanográfico Yantar y el ROV (vehículo operado remotamente) ruso "Panther Plus".

Así lo reveló Enrique Balbi, el vocero de la Armada, quien aseguró que se produjo seis nuevos contactos detectados durante los últimos días por los buques que participan del rastrillaje. Además, precisó que lo hallado no tenía relación con el submarino perdido el 15 de noviembre pasado en el Atlántico Sur, con sus 44 tripulantes a bordo.

"En cuanto a la cooperación internacional, todas las búsquedas son finitas. Hasta el momento no existe una fecha tope para la colaboración (por parte de la Federación Rusa). Hay diferentes alternativas que se están evaluando a nivel de la Armada y el Ministerio de Defensa", señaló.

Y agregó: "Suponiendo que en algún momento la Federación Rusa decida retirar al Yantar, la Armada dispone de medios de superficie para ir buscando y haciendo el barrido del fondo y el mapeo".

Balbi, por su parte, afirmó que "hay diferentes alternativas que se están evaluando a nivel Armada y Ministerio de Defensa para que, a través del Estado, en algún momento se pueda contratar el mismo servicio".

"Una cosa no implica la otra; puede que la colaboración termine y, luego, se puede contratar el servicio. Hay diferentes empresas, estatales o no estatales, que disponen de esa tecnología fundamental para poder sumergirse con el ROV o el minisubmarino, sea tripulado o no, para poder visualizar e inspeccionar el fondo", detalló el vocero de la Armada.

En tanto, subrayó que la Armada Argentina continuará con la búsqueda del submarino, y explicó que "no es matemáticamente lineal" el hecho de que, cuanto más pasa el tiempo, existan "menos probabilidades de detección" del submarino.

"Es muy complicado nuestro talud y nuestra plataforma, pero no dejan de ser profundidades en las que, con esa tecnología, debería poder visualizarse y apreciarse" el ARA San Juan.

"En alguna oportunidad en la historia, se encontraron submarinos extranjeros, con diferentes tipos de averías, a 3 mil metros. Puede estar dificultando la posibilidad de localizarlo con sensores y luego ir a visualizarlo con los ROV. (El talud) es muy complicado y muy abrupto, como una cordillera invertida, con la presencia de cañadones en forma transversal".