El Estado "no puede seguir regalando dólares a $250" a quienes tengan “la suerte de acceder", sostuvo Antonio Aracre en declaraciones televisivas.

Y consideró que se debe devaluar o, al menos, desdoblar. Pidió solo mantener ese valor para aquellos productos que son necesarios proteger de la inflación, como alimentos o medicamentos.

"Hay una tara ideológica progresista que dice que si se devalúa, se destruye el poder adquisitivo del salario", añadió, y sostuvo que se destruye "cuando no se genera trabajo, cuando el que se crea es precario, y cuando la inflación es tan alta que los salarios no llegan a alcanzarla".

Además, el ex funcionario señaló: "La principal crítica que tengo hacia el Gobierno es esa resignación a no hacer nada, para no cambiar el status quo".

"Hay entre 4 y 5 millones de personas a las que les va bárbaro, ahora sabemos que hay varios millones que viven con $100.000 o $150.000. Eso es un par y medio de zapatillas. Cuando el sueldo mínimo es un par de zapatillas, hay un problemón con los precios relativos de la economía. Y si no se sale rápido, la evolución no es demasiado buena", finalizó.