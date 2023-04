"Lo que pasó esta vez (con la decisión de Rodríguez Larreta) me pareció grave porque en el fondo yo me siento una de las fundadoras del PRO y ahí sí me parece que hay que salir a defender la esencia de nuestro proyecto, porque fue y es muy importante”, sostuvo Gabriela Michetti en declaraciones radiales..

Y añadió: “Como fundadora del PRO digo: Me parece que así no se pueden hacer las cosas, esto ya pasó de castaño claro. Me parece que estamos en otro tono. No consultar a nadie y hacer un cambio en una regla electoral nada menos que durante un año en el que se vota, todo el mundo en la política sabe que no se hacen cambios en años electorales”.

“Es como ir a jugar al fútbol y que cuando salgas a la cancha te cambien las reglas”, sentenció.