Argentina decretó este miércoles la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional tras detectar un caso de gripe aviar en el país. Así lo confirmaron desde la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, tras encontrar el ave infectada en la Laguna de Pozuelos, la región más septentrional de la provincia del norte.

“Ayer nuestro servicio del Senasa confirmó la detección del virus de influenza aviar en aves silvestres, en la especie ganso andino, en la provincia de Jujuy”, confirmaron las autoridades.

El vicepresidente de Senasa, Rodolfo Acerbi, afirmó que se aumentarán las rondas de trabajo en los parques provinciales y nacionales, agregando que se tomarán las “medidas antipáticas” que sean necesarias para frenar la propagación del virus.

“La confirmación del ingreso del virus en el país nos pone más en alerta, pero no nos sorprende“, aseguró el secretario de Agricultura de Argentina, Juan José Bahillo, en conferencia de prensa.

Y explicó que "ya veníamos trabajando con diversos organismos en materia de prevención para evitar que el virus se introduzca, pero ingresa a través de las aves migratorias, con lo cual es de difícil control”.

Ya el pasado 8 de febrero, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, había advertido sobre la gripe aviar: “El H5N1 se ha propagado ampliamente en las aves silvestres y las aves de corral durante 25 años, pero es necesario monitorear de cerca el reciente contagio a los mamíferos".

Y agregó que "desde que H5N1 apareció por primera vez en 1996, sólo hemos visto una transmisión rara y no sostenida de H5N1 hacia y entre humanos. Pero no podemos suponer que seguirá siendo así, y debemos prepararnos para cualquier cambio en el statu quo".

Sin embargo, Bahillo aseguró que “nos permitimos ser optimistas en que (el virus) no estaría ingresando en los sectores productivos, pero eso no significa que no tengamos los controles”, quien remarcó la importancia de transmitir “tranquilidad” a la comunidad.