El "tiempismo" político volvió a mostrar sus límites una vez más. Gestionar en función de cierto "humor social", muchas veces extraído de una mala lectura de redes sociales, genera consecuencias negativas en casi todos los casos.

Cuando la cuarentena "dura" tuvo consenso, hubo cuarentena "dura". Cuando comenzó a alzarse la voz de cierto hartazgo (que podía ser representativo de las mayorías o no), principalmente en Capital Federal (donde atiende Dios), se avanzó hacia una delegación de las responsabilidades, principalmente hacia el individuo, como si existiera el "orden espontáneo" donde los sujetos se autocontrolar y regulan a sí mismos (si esto funcionase no haría falta la policía ni de ningún organismo de control en ninguno de sus niveles).

Como era de esperar, la liberación de las responsabilidades, entre otras cuestiones, llevó entre mayo y agosto a una multiplicación por 25 en la cantidad de contagios, colocando a la Argentina en ese lugar que uno en abril miraba por TV, lejano, mientras acá se indicaba que teníamos los "mejores resultados gracias a que actuamos de manera temprana".

Ahora, tras el grito agónico de los médicos, sentenciando que el sistema de salud está al límite del colapso y que ya no tienen fuerzas para continuar ("nos dejaron solos", señalaron), el Gobierno de Alberto Fernández deberá actuar conforme la situación lo requiere, y elija la opción que elija, perderá. Si no da marcha atrás de manera estricta con las fases de aislamiento, los contagios continuarán avanzando y el sistema de salud se desplomará. Si da marcha atrás, un grueso sector de la sociedad -con razón o no- se le vendrá encima (por cuestiones particulares o intereses partidarios).

Lo cierto es que ya no hay más margen para cuidar la imagen política, y tampoco para endilgar problemas y aguardar soluciones mágicas. Esperemos no tener que ver las imágenes de los médicos eligiendo a qué paciente atender mientras otros infectados mueren en los pasillos colapsados del hospitales por falta de personal.