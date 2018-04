El violento episodio tuvo lugar sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen al 9900, en la localidad bonaerense de Temperley. Allí, un inspector de tránsito del municipio de Lomas de Zamora fue arrastrado durante dos cuadras por un conductor que se negó a recibir una infracción.

Diego Ledesma, el agente de tránsito atropellado, contó esta mañana cómo sucedieron los hechos: "Encontramos un auto mal estacionado y con la patente tapada, le pedí al conductor que destapara la patente y comenzó a circular con el dominio tapado".

"En el semáforo se detiene y yo me paro delante a hacer la boleta, ahí fue cuando me embiste. En total fueron 200 metros que me llevó arriba del capot. Fueron los mismos conductores que le piden que detenga el auto", detalló el hombre.

Ledesma relató que una vez detenido, el automovilista "bajó enojado del auto como para agredirme". "Radiqué una denuncia en la Comisaría Primera de Lomas de Zamora. Hasta el momento no sé cómo está caratulada la causa", precisó en declaraciones televisivas.

"Físicamente estoy bien, tratando de recuperarme del shok. En los años que estoy como agente, es la primera vez que me pasa", concluyó el funcionario, quien se recupera del ataque. Según pudo saber La Noticia 1, el caso es investigado por la UFI Nº1 de Lomas de Zamora.