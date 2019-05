Por Javier Cappiello

Artemio López, el director de la Consultora Equis, analizó el actual escenario político de la provincia de Buenos Aires en vistas a las próximas elecciones y evaluó las posibilidades que tienen el Partido Justicialista y Cambiemos de ganar la gobernación bonaerense.

En declaraciones a LaNoticia1.com, el politólogo señaló que en el caso del PJ, antes del anuncio del binomio Kicillof - Magario (*) “el candidato va a ser el que determine Cristina (Fernández)”, y consideró que María Eugenia Vidal “tiene las mismas chances que (Mauricio) Macri a nivel nacional” de imponerse en una eventual reelección.

¿Cuántas posibilidades tiene María Eugenia Vidal, la actual gobernadora, de ser reelecta en la provincia?

“Tiene las mismas que Macri a nivel nacional, porque no se va a producir un corte sustantivo de boleta y menos para que ella tenga autonomía con respecto a su suerte electoral. Por lo tanto, si Macri es reelegido permanecerá o sino se irá. En provincia no hay balotaje y el arrastre nacional es decisivo”.

¿Qué carta además de Vidal tiene Cambiemos tiene para ganar las elecciones provinciales bonaerenses?

“No tiene ninguna con fortaleza, la podría construir si Macri midiera bien. Del mismo modo que Macri construyó a Vidal, a Larreta, podría también ensayar una construcción. Pero evidentemente es tan mala la performance Macri y está tan golpeado en términos de popularidad, que no lo puede hacer”.

¿Qué opinión le merece la fórmula Fernández- Fernández?

“Va a ser la fórmula que compita en octubre después de las PASO. Es un binomio importante, los votos de Cristina Kirchner que se aproximan siempre al 40% son decisivos. Alberto le aportará capacidad de diálogo al relacionarse con los sectores de poder e internos del PJ, no porque Cristina no lo tenga sino porque su función es otra. Complementa perfectamente, alguien que incluso fue un duro crítico de su gestión. A mi infundado prejuicio baja cierto sectarismo de la expresidenta. Más apertura que tomar la decisión de proponer como presidente a alguien que tuvo diferencias profundas con ella, es un gesto claro que desmiente todo lo dicho por la prensa opositora y distintos opinadores sobre la ex mandataria”.

*Aclaración de la redacción de LaNoticia1.com

El analista Artemio López fue consultado por la candidatura a gobernador en la provincia de Buenos Aires antes del anuncio de la fórmula Axel Kicillof - Verónica Magario. Pese a haber quedado fuera del nuevo contexto, reproducimos sus respuestas:

¿Quién cree que es el futuro candidato del Partido Justicialista a gobernador?

“El candidato va a ser el que determine Cristina. Más allá de la foto, esa decisión es privativa en la expresidenta. Lo que va a impactar en la provincia de Buenos Aires es que la fórmula Fernández- Fernández a nivel nacional esté esgrimiendo sobre (Mauricio) Macri. En la provincia no hay balotaje y quien define es la tracción del binomio nacional. Lo que vaya a suceder en la provincia de Buenos Aires está atado a la suerte de las fórmulas nacionales, tanto para bien en el caso de Fernández- Fernández como para mal en Macri más quien lo acompañe”.

Durante el último encuentro entre jefes comunales del PJ se evaluó que el candidato sea un intendente. ¿Puede variar esa posibilidad?

“No necesariamente. Es la demanda de un sector que efectivamente forma parte del espacio opositor a Macri. Supongo que tejerá una opinión que deberá ser considerada, no se si la van a satisfacer o no. Pero no es una condición necesaria, seguramente van a tener en cuenta el pedido de los intendentes”.