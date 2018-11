- Por Christian Thomsen Hall

Este miércoles Mauricio Macri encabezó una reunión de gabinete ampliado en Trenque Lauquen. Luego de aterrizar en la ciudad, el presidente sorprendió a los periodistas de una radio local e ingresó a los estudios en vivo. LaNoticia1.com dialogó con el locutor nacional, Rubén Omar Etchepare, quien en ese momento se encontraba conduciendo su programa en FM Música 100.9 al momento en que el mandatario irrumpió en su estudio junto a su equipo de Gobierno.

La sorpresiva llegada de Macri a la radio

"La verdad es que no entendíamos nada. Nosotros veníamos teniendo notas con Marcos Peña y algunos intendentes de Cambiemos. En los días previos a la llegada de los funcionarios a Trenque Lauquen, me llamaron del Ministerio del interior para preguntarme si estaba interesado en hacerle una nota a Rogelio Frigerio. Obviamente que dije que si", cometó a LaNoticia1.com Omar, un locutor que emana simpleza y humildad a pesar de su destacada trayectoria periodística.

"El día anterior a la reunión de gabinete en nuestra ciudad, se me aparecieron en la radio dos chicos muy jovencitos que se presentaron como parte del equipo de Rogelio Frigerio. Me pidieron datos, consultaron sobre mi trayectoria, sacaron fotos y en forma displicente no tuvieron problemas en decirme que me estaban investigando", recordó Etchepare, quien confesó: "Me estudié toda la vida de Frigerio para prepararme para la nota pero al otro día pasó algo increíble".

Fue entonces el miércoles a las 11.15 de la mañana cuando Omar recibió una sorpresa única en toda su carrera. "Mientras esperábamos que la comitiva del Gobierno llegue a Trenque Lauquen y el ministro Frigerio nos llamara, a modo de broma se me ocurrió decirle al operador que ponga el tema de Freddie Mercury que le gusta a Macri para que se baje contento del avión. Cuando pone el tema, veo que el operador mira para la puerta y me dice: 'Che, ahí viene Macri'".

"Desde donde conduzco el programa no veo la puerta, por eso primero pensé que era una joda. Pero de repente, veo que Macri entra muy tranquilito al estudio y se empezó a armar un despelote bárbaro", comentó el locutor a LaNoticia1.com, quien precisó que en pocos minutos, cientos de personas se agolparon en la puerta de su la radio para ver lo que pasaba. "Esto es algo histórico, nunca habíamos vivido un episodio así en esta radio, ni siquiera en todo el pueblo", agregó.

Las principales declaraciones durante la entrevista:

Durante la nota, Macri aseguró que "cada vez vamos a ir pagando menos de gas". Además reconoció que "la Argentina es el país con mayor presión tributaria" y dijo que "está trabajando para ir bajándo los impuestos". Respaldó la administración de María Eugenia Vidal, adelantando que va a "devolver parte de la coparticipación que reclama la gobernadora". Y admitió que "lo que está haciendo este gobierno lo hubiera haber hecho cualquier otro que hubiera ganado".

Lo que más lo sorprendió de Macri :

"Lo que más me llamó la atención fue su simpleza. Yo soy un tipo de pueblo y le preguntaba simple, y él me contestaba simple. Lo vi muy tranquilo, mientras su equipo de trabajo me hacía señas para que vaya redondeando, él no tenía ningún apuro en irse. En un momento le pregunté: 'Mauricio, sos feliz con esta responsabilidad que tenés'. Él hizo un silencio bastante importante y después unos segundos me dijo: 'Estoy orgulloso del cargo que tengo'. Pero no me respondió".

El insólito "chivo" de Macri al aire:

En diálogo con LaNoticia1.com, Etchepare recordó un desopilante momento vivido durante la entrevista. "Fue cuando terminó la nota, ahí le dije: 'Mauricio, vos mejor que nadie sabés que en la vida nada es gratis. Asique tomá querido, leeme esta publicidad que la tengo que ir a cobrar a la tarde'. El conductor del programa le dio al presidente el texto publicitario de Feito Automotores Concesionario Volkswagen. "Empezó a leer y no veía nada, le pasé mis anteojos, todo esto al aire".

"La concesionaria justo está ubicada en el Acceso de la Avenida Perón y eso generó algunas risas. Estaba diciendo sin problemas, pero las dificultades llegaron cuando tuvo que decir Amarok. Ahí Macri se traba y no le sale el nombre de la camioneta. Y yo le dije, no, Amarok Mauricio, Amarok se dice. 'Ve, le tengo que andar enseñando yo al presidente', comentó el locutor. La insólita publicidad realizada por el mandatario provocó la risa de todos los que estaban en la radio.

El blooper de la nota y la confusión con Juliana Awada

Omar también comentó a este portal una insólita situación que se dio durante la llegada del presidente a los estudios de la emisora: "Cuando Macri entró a la radio, ingresó al estudio, nos saludó a todos y se sentó. En eso vemos que atrás de él entra una mujer. No era una mujer, era prácticamente una modelo, que se sentó en otro de los micrófonos que están colocados en la otra punta del estudio. Yo no me di cuenta quén era porque se había quedado más alejada".

Fiel a su inconfundible estilo, Etchepare no dudó en asegurarse si mujer que veía era quien él creía que era. "Como no llegaba a verla bien le pregunté a Mauricio: ¿Quién es? ¿Tu mujer?. A lo que el presidente me respondió: No boludo, es Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social. Cuando tiró esa respuesta, los que estaban en el estudio se empezaron a reir. Después de eso me gastaron todos, pero me la tuve que bancar, suelo ser bastante despistado".

Todavía no lo puede creer:

"Uno como suele estar en la vereda de enfrente a veces piensa, esto está armado. La verdad, debo reconocer que fue un momento emocionante para todos. Para todo mi equipo de laburo y para mi hijo que trabaja conmigo. Creo que todavía no tomé dimensión de lo que pasó. Todavía no termino de caer. Recibir al Presidente de la Nación y tenerlo una hora y media en esta radio, que es mi casa, y sin haberme preparado, fue increíble. Fue una sorpresa que me descolocó", confesó.

La locura y emoción al salir de la radio:

"Cuando terminó la nota, acompaño a Macri hasta la puerta. Cuando salimos a la vereda cuientos de personas, el Grupo Halcón, la Policía. Lo primero que pensamos fue: 'Acá se armó el despelote, vinieron de la contra a patotearlo'. Pero nada que ver. La gente lo abrazaba, lo besaba, se sacaba fotos. También fue a saludar a una amada vecina de 90 años llamada Elba, que es muy querida en el pueblo", comentó Omar, quien finalizó diciendo que "la visita de Macri fue muy emotiva".