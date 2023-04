El hecho ocurrió esta madrugada en Moreno. Dos asaltantes se subieron a una unidad de la línea de colectivos de la empresa de transporte La Perlita y atacaron con brutalidad al conductor, que iba solo en el micro. Tras robarle todas las pertenencias, incluso las zapatillas, uno de los ladrones le pegó un culatazo en la cabeza y también le provocó un corte en el rostro.

Tras conocer lo ocurrido, los trabajadores de la empresa decidieron paralizar momentáneamente todos los servicios en reclamo de seguridad: líneas 288, 311, 312, 329, 422, 500 y 501. Por su parte, la empresa La Perlita emitió un comunicado en el que indicó “momentáneamente, los servicios se encuentran reducidos” debido a la protesta de los trabajadores.

"No nos acostumbramos a la inseguridad pero tenemos una necesidad de llevar el pan todos los días a casa. Todos los días es un sacrificio, venimos a trabajar con miedo por el peligro. Y terminar el turno, llegar a casa y reencontrarse con la familia se convirtió en un alivio", explicó esta mañana el delegado Pablo Fernández en declaraciones a radio La Red.

"Con el sindicato trabajamos muy arduamente con la Departamental de Moreno, tenemos un buen trabajo, un diálogo continuo con todos los jefes a quienes le pedimos cubrir esta zona que es picante. Pero ellos no tienen los materiales, ya me doy cuenta, ellos no lo quieren decir, pero no tiene los materiales ni la gente disponible como para cubrir esta zona", explicó.

Este episodio llega después del crimen de Daniel Barrientos, chofer de la línea 620, ocurrido poco más de una semana atrás durante un robo en La Matanza. En tanto, este martes un colectivo de la línea 161 también fue víctima de la delincuencia en los alrededores de Fuerte Apache. Y el lunes, un interno de la línea 57 fue apedreado en José León Suárez.