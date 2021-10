por Aldana Farinelli

"La pandemia no terminó", es lo primero que aclara la Infectóloga miembro de la Sociedad Argentina de Infectología Leda Guzzi en diálogo con LaNoticia1.com para luego destacar la importancia de la vacunación para frenar la ola del 2021.

"Hubo un descenso muy abrupto en el número de casos que llegaron a niveles muy bajos. Esto sucedió gracias al proceso de vacunación que se aceleró mucho a partir de abril. Esto permitió que esta segunda ola se controle muy rápidamente y los casos lleguen a niveles como los que llegamos a tener de menos de 1000 casos por día", sumó.

Claro que las buenas noticias también incluyeron la reducción significativa en el número de hospitalizados y fallecidos que desembocaron en lo que los especialistas ven como un actual "momento epidemiológico muy favorable" que se traduce en "pocos casos, muchas personas vacunadas", explicó Guzzi.

Sin embargo, en los últimos días los casos aumentaron. "Aumentaron lentamente, aumentaron mucho menos que lo que vimos en la ola anterior, en términos de velocidad de crecimiento, es una velocidad más solapada, más atenuada, pero los casos están aumentando", advirtió la especialista.

En este contexto lo que más preocupa a los infectólogos es el incremento de los contagios en los menore sde 18 años. "El porcentaje de niños y niñas infectados en la segunda ola y antes representaban alrededor del 8 al 9% y en este momento ese número ascendió hasta un 20, 25% en menores de 18 años", aseguró.

Esto tiene una lógica muy clara para Guzzi y tiene que ver con que se trata de la población no vacunada y forma parte de la lógica que mostró la variante Delta en los países en donde ya circuló.

¿Cómo se relaciona el aumento de casos, con la vacunación infantil y la circulación Delta?

En el Reino Unido por ejemplo, cuando se introdujo la variante Delta los encontró a ellos con un porcentaje de vacunados en forma completa más bajo que lo que tenemos nosotros, (alrededor de un 37%) pero lo que sucedió es que este virus encontró un nicho ecológico en los adolescentes y en los niños y niñas y empezó a crecer sobre todo a expensas de este grupo. No nos olvidemos que los chicos aunque no hagan formas graves en la mayoría de los casos, sí pueden transmitirse el virus entre ellos y transmitir a sus familiares que alguno de ellos, familiares o su entorno, que alguno de ellos puede ser vulnerable y enfermar gravemente. Entonces la verdad es que por esto lo concateno con el tema de la vacunación, es muy importante que estos niños y niñas se vacunen con la vacuna Sinopharm, una vacuna que es segura, que es inmunogénica, es decir que es capaz de producir anticuerpos en los niños y niñas que la han recibido en un 100% de acuerdo a los estudios y que además goza de una seguridad superior. Respecto de otras vacunas, de otras plataformas vacunales la verdad es que las inactivadas son las más seguras de todas. La vacunación pediátrica tiene muchas ventajas para el niño. No nos olvidemos que si bien son pocos, los niños pueden enfermar gravemente, de hecho hoy veía una estadística por la cual masomenos 100 niños pueden hospitalizar por Covid por cada 100.000 que se infectan. Es importante saber que el porcentaje de niños que puede tener algún efecto adverso por la vacunación es menor a 1 por cada 100 mil y estoy hablando efectos adversos en general no de efectos adversos graves. Entonces, saber que los niños pueden tener formas graves, pueden hospitalizarse, pueden tener síndrome inflamatorio post Covid, que eso no afecta a niños con enfermedades de base sino que es algo absolutamente inesperado y se puede presentar en cualquier niño o niña.

¿En qué consiste el síndrome?

Es como una respuesta inflamatoria sistémica que se gatilla por el virus, pero los responsables son las propias defensas de las personas que de alguna manera se vuelven exageradas y generan inflamación en diversos tejidos. puede generar inflamación en el corazón, en las membranas que revisten el corazón, en las membranas que revisten los pulmones, pueden ser cuadros muy graves que requieran terapia intensiva, asistencia respiratoria mecánica, internación, son cuadros bastante peligrosos si bien en la Argentina la mortalidad ha sido baja pero la verdad es que no deja de ser muy preocupantes. Me ha pasado conocer a un par de chicos que lo han pasado, chicos absolutamente sanos, compañeros de mi hijo del colegio y otro que me tocó por otro lado y la verdad es que es algo tremendo para las familias, para el niño. Ese riesgo no es 0, para los niños y niñas, digo para la mirada más individualista que tienen algunos que dicen "¿A mi hijo que beneficio le da? Algunos miran solo lo individual, y a esos les digo si, el beneficio está en tener mucho menos riesgo en presentar formas graves, de hospitalizarse y por supuesto en morir por el Covid. Después por supuesto, vacunar la población infantil nos va a ayudar a alcanzar la inmunidad de rebaño. Cuantas más personas en una comunidad estén vacunadas, más hostil se hace el camino para que el virus pueda transcurrir. Y en este momento donde Delta está aumentando muy significativamente, fijate que el promedio nacional de variante Delta es 60% pero en los aglomerados urbanos como por ejemplo CABA y AMBA alcanza el 80% y hay lugares como Neuquén y Tucuman donde hay circulación comunitaria, también, la verdad es que es clave que las personas que tienen los esquemas incompletos los completen para estar mejor protegidos y que los niños y niñas se vacunen al igual que la población adolescnete.

¿En líneas generales, y según lo que las estadísticas dicen, los padres confían en las vacunas o tienen miedo?

Yo creo que esto es progresivo. Al momento actual hay un 27% de niños que ya se han vacunado, entre ellos mis hijos, que tienen 6 y 8. Yo creo que es una confianza que... nosotros en nuestro país tenemos una trayectoria y una tradición de confianza en las vacunas, de alta adherencia a las vacunas y la verdad es que si eso se ha puesto en dudas ha sido desde los medios de comunicación lamentablemente. A partir de desinformaciones o de informaciones falacias que se han comunicado, entonces yo creo que esa confianza va a seguir creciendo, los que tienen alguna duda en la medida en que vayan viendo que muchos niños se van vacunando y que no les pasa nada y que eso trae beneficios también en sus propios familiares, va a permitir mantener una escolaridad plena, presencial, yo creo que esa confianza para los que tienen duda, va a surgir. Creo que es como un círculo virtuoso, voy a parafrasear a la Ministra de Salud que justamente hablo de un círculo virtuoso, yo también creo que es así. En la medida en que más personas se vacunan más va surgiendo la confianza en las vacunas.

El aumento de casos de los últimos días: ¿Está ligado estrechamente al contagio de los chicos y la circulción Delta?

Honestamente creo que tiene más que ver con la dominancia de Delta. Delta se va volviendo dominante y una característica que tiene esta variante es que reduce parcialmente la eficacia de las vacunas, es decir que las personas vacunadas tienen un menor riesgo de infectarse pero ese riesgo, ese porcentaje de protección que le ofrecía la vacuna frente a la infección no es tan alto como era contra el virus original, sino que se reduce parcialmente esa eficacia y esa eficacia se ha visto que con una dosis de vacuna se puede reducir hasta un 30% osea que la protección de una dosis es de un 30% para evitar la infección y mejora mucho más con la segunda dosis, pero tampoco es 100% y esto quiere decir que una persona vacunada se puede infectar. Sin embargo lo que se viene viendo, y en este sentido nosotros capitalizamos muchísimo la experiencia del hemisferio norte, nosotros aprovechamos que ellos van mucho más adelantados que nosotros entonces nosotros aprendemos de ellos aciertos y desaciertos y lo que se ve claramente es que en las poblaciones que están intensamente vacunas, que están bien vacunadas, los casos aumentan conforme Delta se vuelve dominante pero no así las hospitalizaciones y los fallecimientos. En cambio en los países donde la tasa de vacunación es baja, ahí hace estragos y genera mucha intención y mucha hospitalización porque además Delta es más agresiva que el virus original, es más contagiosa y es más agresiva. Entonces yo creo que el aumento tiene que ver con la dominancia de Delta y ese aumento por supuesto va a ser a expensas de los no vacunados, sobre todo de la población no vacunada o de la población incompletamente vacunada. En este sentido te comento una experiencia que es que nosotros por dos meses y medio no tuvimos hospitalizados por Covid y desde el domingo tenemos 3; 2 en terapia intensiva y 1 en el piso, pero que está delicado. 2 de ellos no están vacunados y 1 persona está vacunada con 1 dosis. Claramente esto va a afectar sobre todo a la población no vacunada independientemente de su edad o insuficientemente vacunada. Entonces por eso también el fuerte consejo que estamos recomendando es que la gente complete sus vacunas, que los niños y niñas se vacunen, que los adolescentes también, que completen los esquemas. Hay un amesetamiento con la segunda dosis que se está observando, que es qeu algunos adultos sobre todo adultos jóvenes no están concurriendo a darse la segunda dosis probablemente confiados en que la situación está mejor, que tal vez no es necesario, y ahí es muy importante concientizar que ese segunda dosis es la que otorga la protección necesaria para hacerle frente a Delta.

La vacuna no quita que uno vaya a estar hospitalizado, pero ¿Lo sigo redujendo en gran medida?

Exactamente, el calendario de vacunación completo reduce mucho, significativamente, son muy robustas las vacunas para reducir la formación de formas graves. Hay un montón de mapas donde se puede ver super claro cómo se disocia la curva epidémica entre el número de casos y el número de fallecidos. Claramente se bifurca la curva; cuando no teníamos las vacunas las curvas se acompañan, van paralelas. Ahora no, ahora las curvas en esos países se han disociado por completo y creemos que eso va a pasar acá por las altas tasas de vacunación, también por eso mismo incentivamos mucho a que las personas completen los esquemas y a que no nos olvidemos de los otros cuidados que también son necesarios. El uso de barbijo en espacio cerrado es fundamental porque ahí puede pasar que haya personas vacunadas pero que estén portando el virus en su faringe entonces si hay algún susceptible ahí en ese ambiente se puede infectar y puede enfermarse. También recomendamos fuertemente que las personas no subestimen los síntomas. Hay muchas personas que dicen "el Covid ya pasó" "tengo unos moquitos, es un resfrío, no me voy a hisopar". Hay que hisoparse, hoy si uno quiere saber realmente cual es la situación lo primero que hay que hacer es hisoparse y descartar el Covid, y por supuesto seguir ventilando los ambientes. Yo creo que esos concejos, no me quiero explayar en concejos que la gente haya escuchado mil veces pero se ve un relajamiento y si podemos puntualizar cuatro consejos sería: completar los esquemas vacunatorios, que se vacunen los niños niñas y adolescentes, el tema del barbijo en espacio cerrado, la ventilación de los espacios cerrados y por último el tema de no subestimar los síntomas y testearse. No confiarse,no pensar "bueno esto no es" porque es como tapar el sol con el dedo, lo peor que podemos hacer es no saber dónde estamos parados.

En este contexto actual de aumento de casos y variante Delta, ¿Cómo ves las aperturas de los últimos tiempos?

La verdad es que es un momento epidemiológico favorable que permite estas flexibilizaciones y estas aperturas. También hay que tener en cuenta que hay sectores que estuvieron muy postergados, no tuvieron nada de productividad económica duramente muchos meses y la realidad es que también es necesario reactivar esos espacios. Pero más allá del aspecto económico yo creo que las condiciones epidemiológicas están dadas aunque también creo que la población tiene que estar preparada eventualmente para que de alguna manera se puedan tomar medidas sanitarias descriptivas nuevamente en caso de que la cosa aumente mucho. Acá tengamos en cuenta esto que fue muy clara y categórica la Ministra que dijo que a partir de ahora los indicadores no van a ser los mismos que tuvimos antes cuando no teníamos la población vacunada. Antes medíamos los casos, medíamos la razón de casos, es decir como iban creciendo los casos en el tiempo, tomábamos en cuenta los indicadores de internación en terapia, de mortalidad... bueno ahora estando la población vacunada los indicadores cambian y se mensura lo que más valor tiene, la hospitalización en terapia intensiva, eso es lo que nos va a marcar, va a ser el marcador subrogante más importante de cómo viene el sistema sanitario. Porque si los caos que tenemos son casos leves, que no tienen impacto sobre el sistema sanitario ni sobre la vida de las personas, la verdad es que uno puede pensar en una convivencia con el virus, ahora, si esto si tiene un impacto en hospitalizaciones y en mortalidad ahí hay que pensar que hay que restringir.

¿Hay que estar preparados para que suceda lo que hoy se está viendo en otros países?

Hay que estar flexibles para eventualmente si hay que tomar marcha atrás en alguna apertura, en alguna flexibilización, es alguna cuestión por ejemplo en el tema del barbijo, hay que estar preparados para que esto pueda eventualmente suceder. pero hay que tener en cuenta que el escenario epidemiológico es muy diferente al de la segunda ola y a la primera ola también, entonces lo que más va a importar es cuánto esto tensiona el sistema sanitario y pone en riesgo la vida de las personas. Eso es lo que va a definir me parece las decisiones sanitarias que se tomen.

¿Qué rol juega ahora la llegada de las terceras dosis?

Las terceras dosis tienen un sustrato que es el siguiente. En estudios que fueron surgiendo se fue viendo que hay poblaciones que responden menos a las vacunas, estas poblaciones generalmente son las más añosas y que tienen enfermedades inmunosupresoras, osea que tienden a bajar las defensas. En esas poblaciones la respuesta a las vacunas es variables ósea puede estar reducida, incluso hasta puede no haber respuesta, por eso es que también los que si respondemos a las vacunas cuidamos a los que no responden a las vacunas, los protegemos y esa es la famosa inmunidad de rebaño, porque siempre puede haber una personas que por una enfermedad de base no responda a una vacuna, o no se pueda vacunar, eso es muy raro hoy, que haya alguien que no se pueda vacunar, te diría que eso no existe pero puede pasar que una persona no haya respondido a la vacuna y si nos vacunamos los demás la estamos protegiendo porque le frenamos las posibilidades de que el virus acceda a esa persona. Retomando el hilo de lo que estábamos hablando, lo que se viene viendo es que esos subgrupos de personas responden menos entonces se benefician mucho de una tercera dosis, que realza su respuesta inmune, que fortalece la respuesta inmune que generaron con las dos dosis anteriores o que no generaron pero que ayuda a que se produzcan. Para esas poblaciones tiene un rol fundamental a la existencia de terceras dosis, vos fijate que a partir del surgimiento de esta evidencia se decidió que desde 3 años en adelante todos los que tienen alguna enfermedad que genera inmunocompromiso o inmunodepresión y los mayores de 60 años, completan con una tercera dosis, y por otro lado para la vacuna Sinopharm que es una vacuna inactivada. Las vacunas inactivadas son vacunas muy seguras pero que inducen una respuesta inmune ligeramente inferior para lo que es infeccion, no así para lo que es enfermedad grave; para lo que es enfermedad grave, hospitalización y muerte siguen siendo muy buenas las vacunas pero la respuesta inmune es ligeramente inferior que las otras dos plataformas que están en nuestro país que son las plataformas de adenovirus no replicativo que son la Sputnik, Astrazeneca, Cansino y las plataformas de ARN mensajero que es Pfizer y Moderna. Entonces las plataformas inactivadas generan respuestas inmunes ligeramente inferiores y por eso surge la necesidad de reforzar con una tercera dosis a los mayores de 50 porque son los que más impacto han tenido por la infección por Coronavirus, más impacto en hospitalización y en mortalidad. Entonces es una población sobre la que es necesario especialmente reforzarlo y también porque empieza a jugar la inmunosenescencia, es decir el envejecimiento del sistema inmune, eso empieza a suceder después de los 50 años. Es algo que se supera, o se mejora con la tercera dosis.