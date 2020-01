El lunes 20, en el Polideportivo Gatica del Parque Domínico, empezaron a recibir sus tarjetas AlimentAR los beneficiarios del Plan Nacional contra el Hambre. Son 9300 tarjetas que se repartirán hasta el día miércoles 22 de enero. La Defensoría del Pueblo local dio a conocer los comercios adheridos. Tienen un descuento del 10% todos los lunes y los viernes.

"Ante cualquier problema estamos a disposición de todos para realizar los reclamos correspondientes o el asesoramiento necesario", dijo el Defensor del Puebo, Daniel García.

"Nos informaron algunos vecinos que no recibieron la tarjeta. Puede ser que no se hayan anotado en la página de ANSES o que el mismo no se encuentre aún con el listado actualizado finalizado”, señaló García.

La Defensoría especificó que, en caso de encontrarse en el padrón y no haberla recibido, deben realizar el reclamo correspondiente, y ante cualquier inconveniente pueden presentarse en la sede de Levalle 355 PB para ser atendidos por su equipo de abogadas o por el propio Defensor del Pueblo, quien atiende personalmente todos los días.

LISTADO DE COMERCIOS ADHERIDOS



DOCK SUD

Carnicería El Corral Ing. Huergo 1173

Supermercado La Simbólica L. N. Alem 1477

CENTRO

Frutas y Verduras UTT Lamadrid 758

SARANDÍ

Almacén Luís Supisiche 1000

Autoservicio Nueva Etapa Pasteur 521

Almacén Paloma Madariaga 1584

GERLI

Almacén Lo de Sandra O`Higgins 1596

Carnicería Rolando Lacarra 1345

Carnicería La Carnicería Lacarra 1644

Granja Locos por el Pollo Lacarra 1880

Almacén y fiambrería II Prosciutto Lacarra 1418

PIÑEYRO

Carnicería La Chacra Av. Galicia 575

Carnicería Ramón Av. Galicia 601

Granja Sofía Av. Galicia 167

Fiambrería La Razón Social Av. Galicia 287

Autoservicio Mana II Rivadavia 211

Verdulería Florencia Lebensohn 759

Verdulería Horacio Av. Galicia 169

WILDE

Autoservicio Chocolate Ascasubi 1310

Fiambrería y almacén Don Camilo Paseo Las Flores 486

Verdulería El Playón Las Flores 1600 Loc. 115

Verdulería Frutillitas Las Flores 1600 Loc. 212

Carnicería Su Carnicería Las Flores 1600 Loc. 215

Autoservicio Su Quinta y Mas Las Flores Loc. 214

Autoservicio Yuya Las Flores Loc. 210

Autoservicio Koki Condarco 1047

Autoservicio Koki Mitre Av. Mitre 5540