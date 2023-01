En el medio de un nuevo brote de contagios de Covid en el Partido de Azul, el secretario de Salud local, Dr. Martín Maraschio, se refirió a la situación epidemiológica y al aumento en la ocupación de camas en el Hospital Municipal "Dr. Angel Pintos".

En diálogo con El Tiempo, el médico relató que "Hoy a la mañana-por ayer-teníamos once camas ocupadas por Covid-19 pero además hay una alta demanda por otras patologías y por lo tanto el porcentaje de ocupación de camas es alto”.

En esta línea, añadió que “habrá que esperar y ver cómo trascurren estos próximos días y si hay un amento en el número de casos", y explicó que la situación es similar a la que se vive en el resto de las ciudades de la Región Sanitaria IX.

"Estos días hubo la misma cantidad de positivos y de hisopados que veníamos teniendo la semana pasada y suponemos que llegando el fin de semana y a partir de la semana que viene debería empezar a bajar un poco la cantidad de hisopados, de casos positivos y obviamente de internación a la par", estimó el funcionario.

Esta nueva ola de contagios se inició a finales de diciembre explicó Maraschio: "Tuvimos mucho contagio, sobre todo en la semana previa a la navidad y en la semana que pasó un poco menos”.

Y relató que parde del personal de salud que se desempeña en la primera línea de atención del Hospital Pintos, también se vio afectado: “En la semana previa a la navidad hubo muchos casos en el personal de salud”.

Y aclaró que “tratamos que la atención no se resintiera, pero cuando falta alguien es inevitable que esto suceda y los reemplazos no siempre alcanzan. Pero igualmente se trató que no se sintiera y obviamente se desdobló el esfuerzo del personal".

En cuanto a la ocupación de camas Maraschio aclaró que "Todos los casos (de Covid) son en sala general, algunos más graves y otros con cuadros más leves". Pero lo que preocupa es el aumento de la demanda en otras patologías: "En general siempre la época más brava fue el invierno. Pero en el último tiempo siempre ha estado alto el porcentaje de ocupación en el hospital".

En cuanto a este último punto, el médico explicó que "Hay diferentes cuestiones que generan esto, en Azul hay una población añosa muy importante y en general no baja nunca el porcentaje de ocupación”.

Y aclaró el carácter arbitrario de esta situación: “Y por ahí tenemos semanas que son muy bravas y a la semana siguiente se calmó y eso no tiene que ver mucho con fechas puntuales, sino que diría que es algo bastante aleatorio".