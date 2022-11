Matías Vila tiene 33 años y apuñaló al hombre que abusó de su hija de 5 años. La fiscalía había pedido que sea condenado por homicidio simple de 8 a 25 años pero un jurado popular decidió darle una pena menos a tres años y no irá a la cárcel.

El hecho por el que fue condenado Vila se produjo el 20 de octubre de 2019:

"Era un sábado a la noche, al otro día era el Día de la Madre. Yo había trabajado todo el día en el Polo Petroquímico. Terminamos de cenar y una de las nenas, la del medio, que tenía 5 años, pide ir al baño y va con la mamá. Cuando vuelven, mi esposa me cuenta que la chiquita le había dicho que el hombre al que le habíamos alquilado dos años en varias ocasiones la había tocado, le metía la mano en la ropa interior y esas cosas", relató Vila con la voz entrecortada.

Vila alquilaba junto a su familia un departamento que estaba detrás de casa del abusador. El padre de la niña rememoró la noche fatídica. Tomó una cuchilla, agarró su moto e hizo 30 cuadras:

"Desde que llegué y hasta que volví a mi casa, temblando, no recuerdo nada. No sé ni cómo lo maté. Luego me enteré: le había pegado seis puñaladas. Llegué, abracé a mi mujer, Cristel, y le dije que había herido al abusador de nuestra hija. Luego llegó todo este calvario”.

Tras el crimen quedó detenido en la Unidad 4 de Bahía Blanca. "Estuve nueves meses ahí. Dudaban de la emoción violenta, recién pude salir bajo juramento y a la espera del juicio. Primero tuve un abogado particular, luego un defensor oficial, Augusto Duprat, que me ayudó mucho”.

Un jurado popular lo condenó a una pena menor a tres años y no irá a la cárcel. Entendiendo que había actuado bajo "emoción violenta", los doce ciudadanos convocados para definir la suerte de Vila dieron ese veredicto al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2.