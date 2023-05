La concejal libertaria Valeria Rodríguez se mostró en desacuerdo con los controles preventivos de alcoholemia realizados en Bahía Blanca, lo que desató gran polémica en la ciudad bonaerense. Tras sus declaraciones, un familiar de una víctima de tránsito reclamó sanciones en contra de la funcionaria.

"Estoy en desacuerdo. No creo que el Estado tenga que ofrecer conductas modelizantes. Si yo no cometo infracción no me tienen por qué parar, no estamos en ningún estado de sitio”, había dicho la concejal Rodríguez en declaraciones publicadas en el medio local La Nueva, lo que despertó una fuerte polémica.

Los dichos de Rodríguez fueron cuestionados por Santiago Saccoccia, el padre de un joven que falleció tras ser embestido por Alexis Sturzenegger, quien conducía alcoholizado. Saccoccia presentó un escrito para solicitar sanciones en contra de Rodríguez, que será tratado hoy en el Concejo Deliberante.

"Sus palabras afectan la moral y dignidad de familias y allegados de las víctimas de siniestros viales, quienes a pesar del dolor por la muerte de un ser querido persisten en la lucha por la vida y trabajan con empeño en materia de prevención”, apuntó el hombre en el escrito presentado ante el HCD.

En medio del revuelo generado en la ciudad, se esperaba que Rodríguez salga a rectificarse. Sin embargo, en declaraciones publicadas en el portal BVC noticias insistió: "Si alguien está circulando y no comete ninguna infracción no debe por qué ser detenido para ser chequeado o controlado".