El Ministerio de Turismo le quitó la licencia para vender servicios y se confirmó la baja definitiva de la empresa de viajes de egresados London Travel, cuya una de sus sedes está en Bahía Blanca y estudiantes de Neuquén habían adquirido viajes pero luego denunciaron que la empresa “se borró”.

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Regional Bahía Blanca, Gabriel Cintioli, dio una serie de consejos para quienes quieran comprar viajes estudiantiles:

"La gente tiene que fijarse en las páginas web o en los avisos que recibe por Instagram o facebook, el número de legajo de la agencia. Cuando no tiene número de legajo, lo que se puede hacer es ir a la página de la secretaría de Turismo, poner 'agencias de viaje' y buscar el nombre de la agencia; si no figura es porque no existe o es trucha", señaló a la radio LU2.

"La agencia tiene que figurar en un ítem aparte en la página del Ministerio, que dice Turismo Estudiantil, y ahí con el número de legajo de la agencia tiene que estar autorizada", precisó.