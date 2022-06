Habló la madre de Brian Verna Batalla, el joven de 29 años asesinado por su abuelo de 77 tras una discusión violenta en la puerta de la casa del adulto mayor. Mariel, cuestionó el accionar de su padre y lo consideró “premeditado”.

"Yo sé que en el momento del acto, la decisión de mi padre fue premeditada. Cerró el portón, fue a buscar el arma, a mi mamá le dijo 'andate adentro, Marta'. Yo lo vi, nadie me lo contó. Mi padre siempre fue una persona manipuladora tanto en la familia como en la sociedad", expresó la madre de Brian.

Según comentó Mariel, Brian había sido diagnosticado con trastorno de la personalidad y de conducta. "Braian es mi vida, a pesar de tener sus problemitas nerviosos. Desde los seis años ha sido atendido con un neurólogo en Buenos Aires", afirmó.

El joven recibió cinco disparos que le causaron heridas en abdomen, tórax, cuello, mejilla y hombro y toda la secuencia quedó registada en las cámaras de seguridad. "Yo vi con mis propios ojos como le tiró a quemarropa. El lunes fue la tercera vez que él (por su padre) estaba esperando a través de las cámaras cuando él llegara para atacarlo. Desconozco qué dinero le debe", relató Mariel.

"Yo no quiero conflictos, pero la vida de mi hijo no me la van a devolver. Mi hijo siempre fue tratado y mientras estuvo conmigo yo siempre le di la medicación. Según mis padres no requería medicación y siempre me culparon de que mi hijo sea así. Ellos no asumieron nunca que mi hijo estaba enfermo mentalmente", sentenció.