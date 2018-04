Carlos Quiroga, edil concejal por Unidad Ciudadana de Bahía Blanca, señaló que desde el bloque que integra se votará el proyecto anunciado por Héctor Gay, el jefe comunal que actuará a en función de lo planteado por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal al quitar un 3% de los impuestos en los servicios públicos.

"Todo lo que signifique dejar un centavo más en el bolsillo del vecino lo vamos a acompañar pero no creemos que sea solución porque el impacto va a ser ínfimo. El porcentaje no es sobre lo que el usuario paga. Además, la ordenanza no contempla que los que más lo necesitan no van a ver el beneficio", argumentó el edil kirchnerista al medio local LA BRÚJULA 24 FM 93.1, en el programa "Tal Cual Es".

Además, opinó que “el problema son las tarifas porque las empresas no ponen ninguna parte” y afirmó que “hoy el Estado está al rojo vivo, por caso con los docentes”.

Y agregó: “Desfinancian con un grado de irresponsabilidad importante. Hasta ayer el intendente no sabía cuál era el impacto. Yo me pregunto, qué pasa con los vecinos que no tienen las obras de gas".

Quiroga, por su parte, consideró que “esto es para la tribuna”. “Lo acompañamos porque algo es más que nada pero no modifica la realidad de los usuario. Han instalado que los subsidios es lo peor, pero es una realidad que se replica en todo el mundo", precisó.

En tanto, pidió que el apoyo del oficialismo al visto bueno dado desde Unidad Ciudadana. “Queremos que los legisladores de Cambiemos también acompañen a (Federico) Susbielles con sus proyectos que propone una readecuación tarifaria en el Sur Bonaerense”, concluyó.