El dirigente peronista aseguró en declaraciones televisivas que tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, como el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, "han trabajado como una pata peronista para Cambiemos, pero no encajan. No creo que se vayan como embajadores, creo que van a venir al peronismo".

En tanto, se mostró crítico del macrismo. Según Barrionuevo, tras dos años de gestión, "todo lo que se prometió no se cumplió absolutamente nada".

"No les alcanza la plata porque son malos recaudadores, malos gestores y no desarrollan el país que queremos", agregó. "No tienen el conocimiento de lo que es la política: el país no es una empresa para ganar plata. Ellos vienen de ganar plata, ¿o me decís que están haciendo patria?".

Barrionuevo también se refirió a su papel como interventor del PJ: "Me tengo fe para convencer a los millones de peronistas y argentinos. En este país habría que terminar con estos hechos de nepotismo y corrupción que hubo". Sobre 2019 minimizó las posibilidades electorales de Cristina Kirchner, a la vez que aseguró: "Vamos a ir a un balotaje y le vamos a ganar al Gobierno"

Y por último, sentenció: "El menemismo a la par del kirchnerismo eran motochorros, y éstos van por el mismo camino: (Cambiemos) tiene más de 50 funcionarios denunciados ante la Justicia. No tienen el conocimiento de lo que es la política: el país no es una empresa para ganar plata. Ellos vienen de ganar plata, ¿o me decís que están haciendo patria?"..