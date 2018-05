Al tiempo que manifestaba su apoyo a la gestión de Carlos Arroyo, Barrionuevo criticó el distanciamiento que mantuvo el presidente Mauricio Macri con el jefe comunal. De hecho, aseguró que desde Cambiemos no querían que sea quien los represente en el partido de General Pueyrredón. Las polémicas definiciones la realizó en el cierre del Congreso Anual de Uthgra con un panel que tuvo la presencia del principal dirigente gremial y Arroyo.

"Todos los gobiernos vienen manteniendo la inflación para poder robar. Argentina y Venezuela son los países con mayor inflación porque eso posibilita la coima desmesurada. Llegan con el slogan de terminar con la corrupción, y apenas se sientan empiezan a ver los negocios que pueden hacer. Lo vivimos a diario, por eso Fernando es la excepción a la regla de esta situación", señaló, según publicó La Capital.

Y en ese sentido, añadió: "Si hay algo en lo que mi amigo no me tomó de pelotudo, como me tomó el Presidente (Mauricio Macri), es que Fernando es un tipo honesto, cien por ciento honesto. Por eso lo acompaño, estoy al lado de él y he hablado con el Presidente mal cuando le mandaban un borrego para que lo controle en lugar de mandarle la plata".

Una mala relación desde el inicio

Tras los elogios, Barrionuevo reveló la mala relación desde el prinicipio del gobienro. "Él sabrá lo que va a hacer el año que viene, pero me consta que, apenas asumió, a los 30 días, ya querían que Arroyo no sea más intendente. Una brutalidad. Y esto lo hablé con el Presidente. Ganó con ustedes y le están haciendo la vida imposible, no lo ayudan", aseguró.

“Y él se la bancó, cualquier otro se iba, pero le puso el pecho y se la bancó. Le hicieron paro, manifestaciones, y le salían por todos lados aquellos a los que habían subsidiado. Y sin embargo, le puso el pecho a las balas y está llevando el municipio adelante. Y te quiero decir, Fernando, que los Gastronómicos vamos a estar al lado tuyo, acompañándote para que seas exitoso en tu gestión”, cerró el dirigente.

Por su parte, Arroyo se definió como "peronista de la Constitución del '49" y abogó "firmemente por que el partido se unifique y recobre la fuerza que tuvo".