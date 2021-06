Por Ramiro Pablo Gómez

El oficialismo del Frente de Todos aprobó la cesión de tierras al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires para la construcción de una alcaidía que a diferencia de una cárcel es un lugar de tránsito para los presos. LaNoticia1.com dialogó con el concejal Dante Morini (Alternativa Republicana Federal) quien afirma que la oposición no fue consultada ni hubo estudio del impacto socio ambiental.

El intendente del Frente de Todos, José Mussi, remarcó que no es una carcel sino una alcaidia. "En Berazategui siempre nos opusimos y nos opondremos a tener una cárcel en nuestro distrito. Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, se propuso la construcción de la alcaidía en Berazategui, pero nunca bajaron los fondos para su ejecución", señaló. El Frente de Todos tiene mayoría automatica en el Concejo Deliberante y la oposición denuncia que "no hay debate".

- ¿Qué reclama la oposición al Frente de Todos ante la aprobación de la cesión de tierras para hacer una alcaidía?

En Berazategui no hay debate, se votan las ordenanzas sobre tablas. En el orden del día del jueves pasado no figuraba este tema y de repente apareció esta ordenanza, los concejales oficialistas levantaron la mano y se aprobó. Cuando circuló la ordenanza no figuraba la dirección sino la circunscripción catastral. Agarramos los mapas del catastro y determinados dónde es. En esa zona hay una escuela, vecinos. De repente le van a construir una cárcel enfrente de la casa.

- ¿Cuál fue la reacción de los vecinos?

Los vecinos se están organizando en contra de esta construcción y del lado de la oposición salimos con un comunicado en contra por las formas en que se le dio tratamiento. No se consultó a ningún especialista, no hubo debate ni participación de las comisiones y mucho menos se consultó a los vecinos del barrio. No se hizo el estudio del impacto socio ambiental. Cuando vas a afectar el medio ambiente, por la Constitución, tenes que hacer un estudio. Cambia el valor de tu vivienda, afecta la organización familiar. Se aprobó entre gallos y medianoche.

- Entonces la discusión no es alcaidía si o no sino cómo y dónde

Exactamente. Soy abogado hace 20 años y conozco muy bien la realidad de los penales y el hacinamiento que hay. El tema es cómo y dónde, lo acabas de decir ya que falta el estudio socio ambiental. Según el intendente Mussi esto no es una cárcel sino una alcaldía pero los que pateamos la Provincia sabemos muy bien en qué se convierte una alcaldía.

- ¿Cuál es la diferencia entre alcaidía y cárcel?

La diferencia técnica es que la alcaldía es un lugar donde están los detenidos y se los lleva a la fiscalía para la indagatoria o al primer lugar de detención. Tendría que ser un lugar transitorio pero la realidad es que actualmente hay presos hasta en las comisarías cuando no debería ser así. Si vos vas a la alcaldia de Melchor Romero en La Plata podes comprobar que hay gente que está hace años con procesos larguísimos, prisiones preventivas terminadas y nunca fue un lugar transitorio.

- El oficialismo remarcó que es un alcaidía y no una cárcel lo que proyectan

Si pero en la práctica es lo mismo que una unidad penitenciaria.