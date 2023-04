En la tarde de este jueves, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, se reunió con los delegados de las ocho líneas que están en paro. La medida de fuerza se decidió tras la detención de dos choferes acusados de agredir al funcionario.

La reunión se llevó a cabo en el Centro de Comando Operativo, ubicado sobre Avenida Ricchieri, en Puente 12. Participó también el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, y una veintena de delegados.

“Lo concreto es que en el día de hoy terminamos esta reunión y vamos a seguir trabajando como lo hacemos siempre”, fueron las primeras declaraciones de Berni, una vez finalizado el encuentro.

Tras el duro cuestionamiento de Cristina Fernández, a la metodología utilizada por las fuerzas policiales, el ministro fue consultado por su opinión sobre el modus operandi a lo que respondió que “uno dice cómo es un trabajador, estamos todos de acuerdo, pero el policía también es un trabajador tiene que protegerse.”

Y agregó que “son protocolos que tienen que cumplirse si alguno se siente excedido u ofendido me parecen las disculpas del caso”. Acto seguido, aclaró que él no realizó la denuncia: “Como dije el primer día yo no soy alcahuete ni denuncio a nadie”.

En esa línea, continuó explicando que “sí hubo delito” y aclaró: “Pero entiendo esa impotencia que sentían ese día, y también ellos entienden que nuestra función con el ministro es estar donde están los problemas, nosotros no resolvemos a través de un escritorio”.

Tras la detención de los dos choferes, las líneas de colectivos de la empresa Almafuerte está de paro. No circulan las líneas 218, 284, 325, 378, 622, 628 ni tampoco las 620 y 382. Los delegados informaron que decidirán en Asamblea cómo seguirá la medida de fuerza, en tanto, se mantiene el paro.