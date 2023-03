"Tener de presidente a alguien que no es peronista es el error más grande que pudo haber cometido el Partido Justicialista. Alberto Fernández hizo un gran daño", lanzó Sergio Berni en declaraciones televisivas.

Y siguió apuntándole a Nación: "Este Gobierno se caracterizó por ser un gran comunicador en off y en off hablan los traidores; los que ponemos la caripela todos los días somos los únicos que hablamos en on todos los días".

Además, con respecto a Fernández, sentenció: "Si Néstor Kirchner se levanta de la tumba, saca de una patada en el orto a unos cuantos".

A su vez, marcó la cancha: "El kirchnerismo acompañó las decisiones de Alberto Fernández y ese no es el proyecto nacional con el que soñé toda mi vida y por eso me distancié".