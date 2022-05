Durante su discurso en el Club San Lorenzo, Guillermo Britos se refirió a la violación denunciada por una policía y expresó: “Tengo conocimiento de lo que se ha investigado sobre ese hecho" y señaló que su deseo en que "toda la comunidad de Chivilcoy sepa la verdad, pero no la verdad que algunos nos quieren imponer, sino la verdad de lo que está investigado y esclarecido”.

“Si no lo hace la Fiscalía lo hare yo, como siempre lo he hecho, no me importan las consecuencias. Pondré la cara para que todos los vecinos de Chivilcoy sepan lo que realmente ha ocurrido”, enfatizó el Intendente.

"No hay ninguna localidad de la Provincia de Buenos Aires con la cantidad de habitantes como la nuestra, que tenga los índices bajos de inseguridad que tiene nuestra comunidad. No hay hechos graves de inseguridad en Chivilcoy, y los hechos que ocurren se esclarecen rápidamente, como se va a esclarecer, y como ya se ha esclarecido este hecho, y que no tiene nada que ver con lo que se ha publicado”, aseveró.

Por último reiteró: "En Chivilcoy se va a saber siempre toda la verdad".