Linda Machuca, oriunda de Grand Bourg, José C. Paz, cayó en la final en lucha femenina estilo libre hasta 73 kilos frente a la cubana Milaimys Marín y se quedó con la medalla plateada.

La argentina había ganado en sus cuatro presentaciones en el Grupo A. "La final no fue lo que yo esperaba. En las otras luchas di lo mejor de mi hasta el final. El oro se dará en otro momento", dijo Machuca

La luchadora viene de conseguir la medalla dorada en los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2017, en Santiago de Chile. "Esto recién es el comienzo. Me quedan muchos Juegos Olímpicos y mundiales", aseguró con esperanza y agradeció el numeroso público que vio lucha, un deporte no muy popular en nuestro país. "Me sirvió el aliento", remarcó.