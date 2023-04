"De alguna manera nuestro proyecto es más de shock y el de Horacio (Rodríguez Larreta) es mucho más de tratar de arreglar con los mismos actores que hoy tenés en la Argentina. Creo que el país necesita mucha más valentía, mucho más coraje y mucho más shock", señaló Patricia Bullrich en declaraciones televisivas.

A su vez, sobre sus principales lineamientos, indicó: "Voy a hacer un plan de estabilización. Antes de eso voy a hacer un shock y voy a tener mano firme contra el delito. Además, voy a hacer un cambio enorme en la educación controlando la calidad educativa desde el primer día. Si yo planteo lo que voy a hacer, que otro no lo haga no quiere decir que otro me esté peleando. Quiero hablarle a la ciudadanía y decirle que éste es el plan por el que yo creo que ofrezco mi vocación para ser presidenta de la Nación”.

Además,Bullrich adelantó que una de las primeras medidas que tomará en caso de llegar al gobierno será sacar el cepo. "Si no la economía no arranca; cuando vos tenés tu máximo nivel de confianza".