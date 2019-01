Manuel Sánchez fue a buscar el auto al garaje para irse de vacaciones a Necochea con su pareja y no se supo más de él. El joven oriundo de Rojas se contactó con su novia por mail donde se mostraba avergonzado por un hecho que la familia pidió no revelar y cerró con: "Vos no merecías esto". Inician una desesperada búsqueda.