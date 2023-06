Carlos Olivetto, alias “Cacho”, es de Azul y se convirtió en el representante bonaerense en el “Campeonato Federal del Asado 2023” que se celebra en la Ciudad de Buenos Aires, al pie del obelisco.

El azuleño contó al diaroeltiempo como ingreso al concurso: "Hace un par de años vi que se hacía un certamen de asado a la parrilla en Buenos Aires en Avenida 9 de Julio, un día feriado. Lo vi por tele y me encantó el contexto de esa imagen, porque a mí me encanta el fuego, el asado y me gusta mucho hacerlo también porque disfruto mucho. Entonces, esa imagen me quedó grabada y dije, '¿algún día podría ir como un espectador más, a pasear, a Buenos Aires y disfrutar de eso que se ve tan bonito?”

“Así es que un día trabajando observé que apareció una publicación de este certamen y que había una inscripción abierta. Comencé a tener curiosidad incluso llegué a descreer porque al estar en el interior lo vi muy lejano. Ingresé para curiosear y la inscripción era verdadera, me anoté. Recuerdo que había que cumplir muchísimos requisitos, condiciones y preguntas que iban haciendo y demás, pero fui sorteando esas preguntas y condiciones. Se ve que para el jurado que iba a elegir a los participantes, hubo condiciones que reunía y me eligieron cómo representante de la provincia de Buenos Aires", relató al medio local.

Su participación arranca el lunes 19 de junio. Habrá 24 asadores, 23 son representantes de las provincias y uno por Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Olivetto será el único representante bonaerense.

Sobre el torneo precisó en qué consiste y explicó el “desafío provoleta”:

"El concurso consiste en tres etapas: vamos a participar en grupos de 8, en 3 tandas de donde van a quedar 2 participantes de cada grupo, y esos 6 van a ir a una final. Consiste en, básicamente, en que la primer tanda vamos a cocinar todo lo mismo, los cortes los designa la organización, por ejemplo bondiola de cerdo, riñón de vaca, un corte regional, que ellos llaman, que es una elección que hace cada uno, verduras a la parrilla o a las brasas. Y el desafío provoleta que significa que en una hora reloj tenemos para cocinar todo eso. Es decir llega el jurado y solicita que hagamos, como máximo, en quince minutos de esa hora reloj, una provoleta y la sirvamos", detalló.