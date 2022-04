"Alberto Fernández es el único imprescindible en este Ejecutivo. Todos los demás somos prescindibles", dijo el Canciller. No obstante, evitó confirmar si en los próximos días podrían producirse cambios en el Gabinete, pero no lo descartó: "No me corresponde a mí decirlo. Lo que sí es claro es que ningún integrante del Frente de Todos está atornillado a su cargo".