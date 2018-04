Jorge "Coqui" Capitanich, intendente de Resistencia, exgobernador del Chaco y exjefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, estuvo el sábado en la ciudad de Lanús, al sur del conurbano, donde encabezó un encuentro de dirigentes peronistas de la zona.

Junto al anfitrión presidente del PJ local, el senador y exintendente Darío Díaz Pérez, Capitanich exhortó a los presentes a trabajar por la unidad del peronismo para enfrentar a Cambiemos en las elecciones del año que viene.

“La unidad se constituye desde nuestra ideología, desde la doctrina. Si hay unidad de concepción, habrá unidad de acción y esto implica militancia y convicción", sostuvo Capitanich ante los presentes durante su alocución.

"Este gobierno nacional, desde el punto de vista político, genera injusticia social, y en política hay dos posiciones: sos oficialismo o sos oposición. En esa línea tenemos que ser oposición para ser oficialismo en el 2019", señaló.

Capitanich llamó a construir con "los leales" y no tener "perdón ni olvido" con "los traidores" y explicó: "No se puede ser aliado del Gobierno nacional, y quien lo sea es un traidor, por eso no hay que perder tiempo con los traidores, ya que en cualquier encuesta la oposición es mayoritaria pero estamos desunidos".

"Compañeros el único enemigo es el Presidente Macri y es al que hay que enfrentar”, dijo el chaqueño ante una tribuna en la que destacaban la senadora coterránea suya María Inés Pilatti Vergara y su par mandato cumplido, Elena Correjido; la Diputada del Parlasur, Julia Perie; y el concejal de Lanús y exdiputado nacional Edgardo Depetri.