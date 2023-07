Un grupo de productores agropecuarios irrumpió en la última sesión del Concejo Deliberante de Carlos Casares exaltados por la falta de tratamiento de una ordenanza que buscaba reducir la Tasa Vial. “No nos mientan más. A ustedes les falta andar en el barro", expresó uno de los manifestantes y la tensión llegó a su punto límite, tanto así que una concejala abandonó el recinto.

A este hecho se suma la difusión, por parte del Ejecutivo a cargo de Daniel Stadnik, de un listado de productores deudores de la tasa vial. En este marco, los representantes de la Sociedad Rural cuestionaron la legalidad de la difusión de los estados de cuentas públicas del municipio y plantean interrogantes sobre cómo se obtuvo esa información.

“Hemos tomado conocimiento respecto a la difusión de un listado de propietarios rurales deudores de la Tasa Vial Rural lo cual lejos de preocuparnos sólo pone de manifiesto la difícil situación que atraviesa el sector agropecuario”, afirmaron.

Y agregaron que "la difusión del mencionado listado es un burdo intento de escrache, intimidando y descalificando a quienes hacen un reclamo luego de una prolongada inundación durante 2022, seguida de una sequía extrema en 2023 que recién comienza a superarse”.

En ese marco, señalaron que “podemos decirle que quizás, quienes no han pagado sean los propietarios que se encuentran sobre alguno de los 500 kilómetros de caminos rurales (30% del total de la Red Vial)”.

Los ruralista reclamaron “que el Municipio no atiende nunca a quienes durante 4 meses estuvieron totalmente aislados por la inundación”, y en esa línea, contextualizaron con un ejemplo: “O sea un productor que no pudo enviar a sus hijos al colegio durante la pandemia”.

Cabe destacar que a fines del año pasado, el Concejo Deliberante aprobó una suba del 134 por ciento en la tasa vial, que pasó de ser de 1.300 pesos por hectárea a 3.000 pesos por hectárea.

Comunicado de la Sociedad Rural de Carlos Casares

- “La difusión del mencionado listado deudores es un burdo intento de escrache intimidando y descalificando a quienes hacen un reclamo luego de una prolongada inundación durante 2022 seguida de una sequía extrema en 2023 la que recién comienza a superarse.”

- “Quizás quienes no han pagado sean los propietarios que se encuentran sobre alguno de los 500 km de caminos rurales 30% del total de la red Vial que el municipio no atiende nunca o sea quienes durante cuatro meses del 2022 estuvieron totalmente aislados por la inundación o quizás sea un productor que no pudo enviar a sus hijos al colegio durante la pandemia del 2020 y 2021 pero tampoco pudo hacerlo el primer semestre del 2023 por el pésimo estado de los caminos.”

- “¿Los estados de cuenta del municipio son información pública disponible para cualquier ciudadano?. ¿Cómo se consiguió la información de los deudores de la tasa vial? ¿Quién o quiénes tienen acceso?. Lo que sí podemos decirle a los que se dedican a estos miserables menesteres intentando aplicar correctivos, a quienes reclaman por no poder afrontar una deuda es: No a las extorsiones.”