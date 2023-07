La precandidata a gobernadora de La Libertad Avanza, Carolina Piparo, estuvo en Mar del Plata y expresó cuál es el tema que más le preocupa de la Provincia. La diputada que ya pasó por Cambiemos y Avanza Libertad expresó:

“El que más me preocupa es la inseguridad. Nosotros no les tenemos miedo a las palabras: nosotros sí queremos mano dura, queremos una policía respaldada. El debate de las Taser va a ser nada en comparación con todo lo que queremos debatir en cuanto a capacitación y respaldo. Queremos una policía que si nos defiende salga condecorada y no castigada. Creo que es lo que quiere toda la sociedad”, afirmó Piparo al medio local La Capital.

Sobre la temática “inseguridad” detalló: “Vamos a proponer cambiar el Código Procesal. Vamos a tener en cuenta la peligrosidad, que es algo de lo que hoy no se quiere hablar. Si una persona delinquió tres, cuatro veces, nada me indica que en la quinta vez no vaya a dispararme”.