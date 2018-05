Según Elisa Carrió necesario "pensar en bajarle impuestos a las pymes" porque "bajando impuestos y metiendo pluralismo esta sociedad sale". Además, advirtió que "el aumento de tarifas sin cuotas, sin entender a la sociedad, era una mala medida política".

A su vez, deslizó una crítica hacia el Jefe de Etado Mauricio Macri: "Cuando le hablé sobre esto hace dos meses, Macri no me escuchó. Se tiene que suavizar más, él tiene que darse cuenta que la clase media no da más".

No obstante, se refirió a quienes consideran que falta sensibilidad social en el Gobierno, y sostuvo que "el Presidente siente, no lo demuestra demasiado porque es ingeniero, pero siente profundamente y sabe lo que le está pasando a las clases medias".

Por otro lado, en declaraciones televisivas, la legisladora crñiticó a las provincias que se mostraron renuentes a reducir impuestos al destacar que "son cínicos los gobernadores del PJ, porque no bajan el déficit fiscal y no bajan ingresos brutos".