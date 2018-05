Elisa Carrió disparó contra los industriales de la Unión Industrial Argentina (UIA). "En la condición humana hay hijos de p en las villas y hay hijos de p en la UIA", desacó.

El "golpe cambiario" denunciado por la legisladora hace referencia a la fuerte disparada del dólar de las últimas dos semanas.

Las declaraciones de Carrió tuvieron lugar en el marco de una presentación en la Feria del Libro.

Por otro lado, le pidió disculpas por sus dichos sobre el consultor político de Cambiemos Jaime Durán Barba: "Le pido perdón al teñido. En medio de la bronca que me da la comunicación del Gobierno dije algo que no quería decir. Quise decir que había que matar el estilo de comunicación del Gobierno, no a Durán Barba", sostuvo.